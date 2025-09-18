'Очень ценим эту солидарность': Зеленский поблагодарил эмира Катара за возвращение похищенных Россией детей

В четверг, 18 сентября, президент Украины провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Владимир Зеленский, в частности, поблагодарил его за возвращение похищенных Россией детей.

Видео дня

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. Президент отметил, что Украина ценит солидарность и искреннее внимание к нашим детям.

Кроме того, Владимир Зеленский пригласил Катар принять участие в саммите, который Украина вместе с Канадой организует в Нью-Йорке. Он будет посвящен украинским детям и усилиям для их возвращения. Глава государства подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Катар был представлен.

Также лидеры стран обсудили программу Генеральной ассамблеи ООН, скоординировали контакты и договорились быть на связи.

Президент поблагодарил государство Катар за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны и заверил в равноценной поддержке со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США представили законопроект, который может поставить Россию и Беларусь в один ряд с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией. Эти страны могут признать государствами-спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей.

Напомним, что Украина официально задокументировала 19 546 случаев незаконной депортации детей в Россию. Но реальная цифра – значительно больше.

На базе ГУР создан сайт с именами всех причастных к похищению украинских детей на временно оккупированных территориях. Основатели ресурса отмечают, что все они должны стать известными на весь мир и быть привлеченными к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия отправляет похищенных украинских детей на фронт в Украину воевать против собственного народа. С 2014 года с оккупированных территорий Украины было насильно вывезено более 35 000 детей, многие из которых сейчас попадают в ряды российской армии по достижении 18-летнего возраста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!