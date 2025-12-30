Литва планирует заминировать мосты с Россией: что известно

В Литве стартовала подготовка к созданию линии обороны в Балтийском регионе вдоль границ с Россией и Беларусью. Инженерные войска начали размещать на пограничных мостах конструкции для крепления взрывных устройств.

Видео дня

Об этом сообщает литовский телеканал LRT со ссылкой на пресс-службу литовской армии. Там заявили, что подготовка к работам была принята в прошлом году

Литва готовится к войне

Работы по минированию мостов являются частью решений по укреплению границ, согласованных в июле прошлого года. Мосты и дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегического значения в системе обороны Литвы.

Подготовку к конфликту следует рассматривать в обществе как регулярную, долгосрочную деятельность, "как и все другие аспекты жизни", сообщил пресс-атташе Вооруженных сил Литовской Республики Гинттаутас Цюнис.

"Мы наблюдаем, что наибольшая положительная реакция возникает не от "хороших новостей", например, "нет угрозы, мы все в безопасности", а от последовательной позиции и своевременного представления реальных фактов вместе с оценкой того, что эти факты означают", – сообщил он.

В литовской армии также отмечают, что уже создали несколько десятков объектов вблизи границы для хранения противотанковых и других препятствий, а также проводят работы по высадке деревьев для защиты ключевых дорог и углубления оросительных канав, которые будут выполнять функцию траншей и дополнительных противотанковых барьеров.

В случае вооруженного конфликта мосты вблизи границы можно будет взорвать, что поможетблокировать перемещение вражеских сил, отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что сейчас Европейскому Союзу не время колебаться при обсуждении новых санкций против России и Беларуси. Он призвал усилить давление на экономику страны-агрессора и ввести ограничения против крупнейших нефтяных и газовых компаний РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!