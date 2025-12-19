'Сейчас не время колебаться': Науседа призвал Европу усилить санкции против России и Беларуси

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что сейчас Европейскому Союзу не время колебаться при обсуждении новых санкций против России и Беларуси. Он призвал усилить давление на экономику страны-агрессора и ввести ограничения против крупнейших нефтяных и газовых компаний РФ.

С соответствующим заявлением глава государства выступил в Брюсселе в четверг. Слова Науседы приводит издание Delfi, которое цитирует его комментарии журналистам на полях встречи лидеров ЕС в бельгийской столице. Президент Литвы подчеркнул, что санкционная политика должна быть жесткой и направленной на самые болезненные для Москвы сектора. По его словам, именно решительные шаги способны нанести реальный удар по российской экономике.

Жесткая позиция Брюсселя

Гитанас Науседа заявил, что Европа должна нацелиться на ключевые энергетические компании России. Он прямо упомянул "Газпром", "Новатэк" и "Лукойл", подчеркнув, что без смелых решений санкции не будут иметь ощутимого эффекта. Президент также отметил, что экономика РФ уже находится не в лучшем состоянии, но ЕС должен приложить еще больше усилий, чтобы заставить Россию заплатить за агрессию.

В Брюсселе Науседа подчеркнул, что мягкие или половинчатые шаги не дадут результата. По его словам, только жесткое санкционное давление может реально повлиять на способность Кремля финансировать войну.

Встреча лидеров ЕС

В четверг в Брюсселе проходит встреча лидеров Европейского Союза, посвященная согласованию финансирования экономических и военных потребностей Украины в ближайшие годы. Одним из наиболее обсуждаемых предложений является модель, при которой замороженные российские государственные активы планируют использовать в качестве основы для кредита Украине. Возврат такого кредита предполагается только в случае выплаты Россией репараций после завершения войны.

Европейская комиссия предложила предоставить Украине 90 млрд евро траншами в 2026–2027 годах для покрытия финансовых и военных потребностей. Отдельно речь идет еще о 45 млрд евро для погашения кредитов, которые Киев получал в предыдущие годы.

Бельгия, в юрисдикции которой находится около 185 млрд евро из 210 млрд евро замороженных в ЕС российских активов, выступает против такого плана. Правительство страны ссылается на юридические и финансовые риски, а также на возможные зеркальные шаги Москвы против европейских физических и юридических лиц.

Для принятия решения необходима поддержка по меньшей мере 15 из 27 государств ЕС, что составляет 65 процентов населения блока. Переговоры могут затянуться, и ожидается, что лидеры Евросоюза останутся в Брюсселе как минимум до пятницы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, администрация американского президента Дональда Трампа призывает отдельные страны ЕС не поддерживать план использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Из-за отсутствия договоренности ЕС рассматривает альтернативные варианты поддержки.

