Литва хочет ограничить транзит в Калининград и закрыть границу с Беларусью: в чем причина

В Литве рассматривают возможность ограничения транзита в российский Калининград и закрытия границы с Беларусью на длительный период. Это связано с транспортировкой контрабанды с помощью воздушных шаров.

Видео дня

С соответствующим предложением выступил президент Литвы Гитанас Науседа, назвав происходящее гибридной атакой на государство. Об этом пишет LRT.

"Президент оценивает последние инциденты и перебои в работе аэропортов как гибридную атаку против Литвы, на которую необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными средствами", – передала позицию главы государства администрация президента.

Литовское правительство должно предложить способы реагирования на эти инциденты в ближайшие дни. Во вторник Науседа созывает межведомственное совещание по этим вопросам.

"Среди вариантов, которые необходимо рассмотреть, – долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничения транзита в Калининград", – говорится в комментарии.

Напомним: из-за контрабандных воздушных шаров из Беларуси два дня подряд была нарушена работа аэропорта Вильнюса, а в один день с перебоями работал и аэропорт Каунаса. В ответ на эти ситуации Литва несколько раз временно закрывала границу с Беларусью.

После того, как Литва ранее закрыла некоторые пограничные переходы с Беларусью, установила физический барьер на границе и усилила свою безопасность, метеозонды стали одним из самых популярных способов перевозки контрабандных сигарет.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 октября в небе над Литвой зафиксировали несколько метеозондов из Беларуси. В результате инцидента Вильнюсский аэропорт закрывали на несколько часов. Это уже четвертый подобный случай за месяц.

Из-за рисков для гражданского населения и отсутствия военного положения власти Литвы избегают сбивания метеозондов, проникающих в воздушное пространство страны с территории Беларуси. Вместо этого рассматриваются другие варианты, например, технические решения или переговоры с дипломатическими представительствами, заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!