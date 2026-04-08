'Лицемерие': в Берлине ответили Венсу на обвинения во вмешательстве в венгерские выборы

В Германии резко отреагировали на заявления вице-президента США Джей Ди Венса о вмешательстве ЕС в выборы в Венгрии. В немецком правительстве считают, что сам американский политик и мог повлиять на избирательный процесс своим визитом в Будапешт накануне голосования.

Видео дня

Ситуация обострила дискуссию о внешнем влиянии на внутреннюю политику европейских стран. Об этом сообщает Politico.

Представитель правительства Германии Себастьян Гилле во время брифинга отверг обвинения Вэнса относительно вмешательства Брюсселя в избирательный процесс в Венгрии. Ведь сам факт пребывания американского вице-президента в стране за несколько дней до голосования "говорит сам за себя" в контексте возможного влияния.

Джей Ди Вэнс отметил, что действия Евросоюза являются " одним из худших примеров иностранного вмешательства в выборы", обвинив Брюссель в давлении на венгерские власти.

Критика в адрес американского политика прозвучала и внутри Венгрии. Оппозиционный лидер Петер Мадьяр заявил, что ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться в выборы страны, подчеркнув, что будущее Венгрии определяется ее гражданами.

В Берлине также отметили, что канцлер Фридрих Мерц не имеет никаких предпочтений относительно результатов голосования и будет уважать выбор венгерского народа. Спор между США и Германией подчеркивает напряжение в трансатлантических отношениях на фоне поддержки Вашингтоном нынешнего венгерского правительства.

Напоминаем, что вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Будапешт открыто поддержал Виктора Орбана на предстоящих выборах и отметился рядом скандальных заявлений. В частности он заявил, что украинская разведка якобы пыталась повлиять на выборы в США и в Венгрии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Венгрии значительная часть избирателей ожидает напряженных выборов и не исключает возможных злоупотреблений во время голосования. В то же время опрос показывает рост страхов относительно внешнего вмешательства, особенно со стороны России, а также влияния искусственного интеллекта на предвыборную кампанию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!