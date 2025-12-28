В Сирии произошли столкновения во время протеста нацменьшинств: три человека погибли

В воскресенье, 28 декабря, члены алавитского меньшинства Сирии устроили акции протеста в городах Латакия, Тартус и Хомс. На митингах произошли столкновения, а в Латакии неизвестные применили оружие. Три человека погибли, около 60 получили ранения.

Что известно о демонстрациях

В Латакии на площадь Азхари в воскресенье вышли тысячи людей, требуя децентрализованной политической системы в Сирии и освобождения заключенных-алавитов. Издание DW отметило: устроить протесты призывал алавитский шейх Газаль аль-Газали, проживающий вне Сирии. Он является главой Высшего исламского совета алавитов.

Демонстранты скандировали лозунги: "Мы хотим федерализма!" "Сирийский народ един!". Они утверждали, что их требования носят политический, а не религиозный характер.

Примерно два часа спустя после начала акции из неустановленного места раздались выстрелы. В ответ силы безопасности открыли огонь в воздух. Протест быстро перерос в хаос.

Телеканал SyriaTV заявил, что обстрелы велись со стороны так называемых "остатков режима Башара Асада". Напомним, что свергнутый сирийский диктатор является частью алавитской общины.

По некоторым сообщениям, силы безопасности пытались разнять две группы протестующих, столкнувшихся друг с другом: представителей алавитского меньшинства и суннитских мусульман, поддерживающих новые исламистские власти Сирии.

Официальный Дамаск заявил, что "контролирует ситуацию". Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что среди убитых был один сотрудник сил безопасности.

В западном городе Хомс также произошли ожесточенные столкновения, в результате которых несколько человек получили ранения. Это подтвердила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Что предшествовало

Поводом для новой волны напряженности стал смертоносный взрыв в мечети в алавитском районе Хомса во время полуденной пятничной молитвы. Там погибли восемь человек, минимум 18 получили ранения и травмы.

Ответственность за нападение взяла на себя суннитская экстремистская и джихадистская группировка под названием "Сарайя Ансар ас-Сунна".

Сирийские официальные лица осудили нападение на мечеть и заявили, что виновные будут привлечены к ответственности. По состоянию на 28 декабря об арестах пока не сообщалось.

После этого инцидента в провинциях Латакия и Тартус начались протесты: представители алавитской общины обвиняют власти в неспособности обеспечить безопасность и защиту религиозных меньшинств.

Как ранее писал OBOZ.UA, по данным СМИ, за последние несколько месяцев в Сирии планировались как минимум два покушения на нового президента страны Ахмада аш-Шараа. Сирийские спецслужбы предотвратили их. За обоими покушениями стояли террористы "Исламского государства".

