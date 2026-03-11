'Почти не осталось объектов для ударов': Трамп сказал, когда может завершиться война с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном закончится уже совсем быстро, потому что в стране уже почти не осталось целей для ударов. И в любой момент он может принять решение о прекращении боевых действий.

Видео дня

Об этом Трамп заявил в среду, 11 марта, в интервью Axios. Издание отмечает, что зато американские и израильские чиновники по другому оценивают ситуацию в Иране.

По словам главы Белого дома, в Иране сейчас "практически ничего не осталось", на что можно было бы нацелиться.

"В Иране почти не осталось объектов для ударов. Немного здесь и там... В любой момент, когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится. Война с Ираном скоро закончится", – сказал президент США.

При этом Трамп отметил, что война идет "отлично", США сильно опережают график и нанесли больше ущерба противнику, чем ожидалось, даже в начальный шестимесячный период.

По его словам, Иран расплачивается за 47 лет смерти и разрушений, которые он нанес, и от этой "расплаты" иранский режим "так легко" не убежит.

Но несмотря на заявление Трампа, что "война скоро закончится", чиновники в США и Израиле отмечают, что не принималось решение о завершении боевых действий. Оперативное планирование предусматривает, что атаки будут продолжаться еще несколько недель.

Напомним, советники президента США призывают его определить стратегию завершения войны с Ираном. Ведь затяжной конфликт может вызвать политическое сопротивление в США и ослабить поддержку среди сторонников президента.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана может завершиться значительно быстрее, чем ожидалось изначально. По его словам, ход боевых действий уже существенно опережает предыдущие прогнозы.

За первые два дня войны против Ирана Пентагон потратил $5,6 млрд на боеприпасы. Эта цифра вызывает у американских чиновников тревогу относительно скорости, с которой их войска исчерпывают свои запасы оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!