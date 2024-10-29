Он призывает к кровавой революции, к диктатуре, к ликвидации свободы слова, к расправе над политическими и личными противниками и т. д. и т. п. Так что по всем признакам – да, коммунист.

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Так, специального прокурора Джека Смита, который ведет расследование против него за попытку отменить результаты выборов 2020 года и за передачу секретных президентских документов в частную резиденцию в Мар-а-Лаго, он в случае избрания обещал уволить. Об этом Трамп заявил во время интервью, которое транслировалось на подкасте консервативного комментатора Хью Хьюитта. Тот спросил его, предпочтет ли он, оказавшись в Белом доме, "помиловать себя" или уволить Смита.

"О, это очень легко. Очень легко. Я бы уволил его через две секунды", — ответил Трамп.Мало того, он пообещал выслать Смита из страны! То есть о правосудии в США можно будет забыть. И высылка коснется многих. Коронный лозунг Трампа, который вызывает восторг у его сторонников, это массовая высылка иммигрантов. Он обещает депортацию миллионов, для чего намерен задействовать Национальную гвардию и даже армию. Все это означает засилье спецслужб, концлагеря и вертухаев, и вполне соответствует советской практике.

Классический тоталитарный набор.Между прочим, могут пострадать не только нелегалы латинос и бедные гаитяне, которым он приписывает поедание домашних кошек, собак и гусей, но и прочие иммигранты, давно ставшие гражданами благословенной страны Америки. В том числе и те выходцы из СССР ли постсоветских стран, кои сейчас рвут тельняшку на груди за Трампа…Ах, они бежали не за колбасой, а от советского лагерного социализма?

Что ж, с возвращением, добро пожаловать в него, вы его сами строите. Дантон напрасно отказался эмигрировать, говоря, что родину не унесешь на подошвах башмаков. Родину да, но родной грязи сколько угодно! Да и мне местные трамписты обещали депортацию на родину, но об этом чуть дальше.Также Трамп требует отозвать лицензии у новостных каналов, которыми недоволен. То бишь со свободой слова, этого базисного столпа демократии, тоже придется распрощаться. Как и с иными свободами. Как и с самой демократией.

Согласитесь, страна, в которую Трамп хочет превратить Америку, настолько напоминает СССР и нынешнюю Россию, что его с полным основанием можно назвать коммунистом. В отличие от Камалы Харрис. Ни одно ее слово или поступок, ни один пункт предвыборной программы не дают повода заподозрить ее в этом, что бы там не болтали Трамп и его пасомые.Однако генералы Марк Милли и Джон Келли, много работавшие в команде Трампа, настаивают на его фашизме, последний даже подвел теоретическую базу: Трамп, мечтающий о лояльных фюреру генералах Гитлера, по всем параметрам подходит под определение фашиста.

Им виднее, и я не буду спорить, тем более что хрен редьки не слаще и фашизм с коммунизмом близнецы братья. Поэтому предлагаю компромисс: Трамп коммуно-фашист. Со всеми вытекающими последствиям в случае его возвращения в Белый дом. Они легко прогнозируемы: раскол страны и гражданская война.

Трампизм на личном опыте

Подтверждением может служить недавний опыт моих детей и внучки. Наш сосед-трампист, перебрав пивка, орал им, чтобы не смели при нем говорить не по-английски, чтобы убирались в свою Украину, и что в этом (в отношении к иммигрантам) его поддерживают все трамписты. Коих в нашем округе Флориды большинство. А ведь мои дочь с зятем вот уже четверть века как граждане США, мой 22-летний внук и 16-летняя внучка родились здесь, да и мы с супругой вот уже 18 лет как перебрались в Америку.

Так что на месте русскоязычных иммигрантов я бы поостерегся голосовать за Трампа.Особенно это касается обитателей Брайтон-Бич, им следует помнить о надписях на куртках командиров штурмовиков Трампа, захвативших 6 января 2021 года святую святых американской демократии – Капитолий. Приведу эту надпись для отрезвления забывших о Холокосте: "6 миллионов недостаточно. Лагерь Аушвиц".

В нашей среде этот лагерь знают как Освенцим…Также "наши" (так их называют здесь, в США и прочих диаспорах), видимо, не обратили внимания на присутствие большой лодки нацистов на недавнем флоридском празднестве на воде, устроенном сыном Трампа в честь родителя. Лодка была увешана флагами со свастикой. Это не было досадным недоразумением – американские нацисты считают Трамп выразителем своих взглядов, своим вождем. Подтверждая правоту генералов Милли и Келли.

Трампизм с украинским оттенком

К сожалению, среди трампистов много выходцев из Украины, и это поразительно. Поскольку они на стороне Украины и против русской агрессии. Неужели им непонятно, воскликнете вы, что Трамп мгновенно сдаст их родину Путину?! Неужели они забыли, как год назад по его приказу республиканцы в Палате представителей заблокировали помощь ей? В результате начался снарядный голод, была оставлена Авдеевка, и последствия не удается выправить до сих пор: ВСУ медленно отступают на восточном фронте.Напрасно изумляетесь.

Нет, им непонятно. При том, что эти люди считают себя умными и гордятся образованностью. Они верят Трампу, а не фактам, и не сомневаются, что тот найдет управу на Путина и заставит его прекратить войну. Мотивируют тем, что при Трампе Иран вел себя тихо, а Путин не напал на Украину. Тот факт, что во время президентства их кумира российская армия тривиально не была готова к столь масштабной войне, лежит за пределами их скромных знаний и еще более скромного понимания.

В 2014 году я писал в Независимом альманахе "Лебедь" (США) о подготовке ВС РФ и всех сопутствующих структур – готовность планировалась в 2020 году, и статья так и называлась: "Война 2020 года".Хорошим (если этот эпитет применим в данном случае) примером служит страница Жанны Сундеевой (Janna Sundeyeva) в Фейсбуке. Жанна живет в Сан-Франциско, издает газету "Кстати", ведет агитацию за Трампа, и вокруг нее в Фейсбуке сгруппировались такие же ярые трамписты, как и она. Будучи, как и большинство "наших", расисткой – этим, в частности и объясняется их симпатия к расисту Трампу, – она ненавидит Камалу Харрис и не жалеет на вице-президента США грязных слов и выражений.

Низкая культура, проявляющаяся в лексике и стилистике речи, в оскорблениях оппонентов и всех не нравящихся характерна для подавляющего большинства трампистов, начиная с самого Дональда.Увы, касается это и выходцев из Украины, для жителей которой вообще-то свойственна иная культура поведения: уважительное отношение к людям, нелюбовь к обсценной лексике, стремление не оскорблять собеседника, но переубеждать его аргументами.

Видимо, на новом берегу земляки, а их во френдах у Жанны немало, испытали сильное влияние русиш культуриш в самом низком ее проявлении.С чем я и столкнулся, попытавшись вести дискуссию на странице означенной Сундеевой и возразив на обвинения Камалы Харрис в том, что она якобы социалистка, и приведя указанные в начале данной статьи доводы, позволяющие считать Трампа коммунистом. Получил в ответ ушат грязи и оскорблений, так что парочку особо бойких дам, изъяснявшихся в стиле Привоза, пришлось забанить, то есть заблокировать.

Приведу в качестве примера комментарий к моим доводам одной из тамошних дам. При желании, буде таковое вдруг возникнет, можете найти ее в Фейсбуке, равно как и Жанну Сундееву. Орфографию автора сохраняю:Tati Yana "Вам тут трудно будет с нами договориться: Нам уж больно нравится, что при Трампе Путин сидел тихо, ни на Украину, ни других соседей не нападал, территории не отбирал. Но главное -- Трамп борется с антисемитским биомусором, в то время, как гнусавая безмозглая антисемитка поддерживает бешеных пластелинских насекомых.

Её клиническую тупость мы бы ей простили."Н-дас. Такого даже на Брайтон-Бич не встретишь, там все же прикрываются фиговым листиком культуры, а тут откровенное, самодовольное э-э-э.. – затрудняюсь подобрать определение. Да, махровый расизм и полное бескультурье, неспособность сдерживать низменные позывы на публике (Фейсбук как-никак социальная сеть, место публичное) налицо, но как бы охарактеризовать лексику Тати Яны кратко и емко? Хамство?

Оно, конечно, тоже налицо, как же без него, но не совсем то. Думаю, более всего подходит украинский термин кугутство.К чему эта реминисценция? К тому, что на странице Жанны Сундеевой большинство комментаторов выражается в этом трамвайно-базарном стиле, да и сама она недалеко отстала в искусстве неизящной словесности. К тому, что низкая культура вообще свойственна сторонникам Трампа, как и ему самому – каков поп, таков и приход.Да и бог с ними, скажете вы?

Отнюдь не бог, хотя основу его сторонников составляют верующие евангелисты en masse, то бишь ан масс. Победа Трампа на выборах будет означать торжество Хама. Помните "Грядущего хама" Мережковского? Есть опасения, что 5 ноября он грянет. И где? В Америке, которая без малого два с половиной века была маяком свободы!

Я все серьезнее подумываю о переезде к сыну в Канаду.