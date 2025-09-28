Лавров заявил, что РФ и США договорились о новых двусторонних консультациях

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит двусторонние дипломатические консультации. По его словам, следующая встреча делегаций запланирована на эту осень.

Глава российского МИД заявил, что переговоры снова будут посвящены устранению "раздражителей". Об этом он заявил на пресс-конференции по штаб-квартире ООН.

Контакт РФ и США

Лавров рассказал, что Москва и Вашингтон договорились провести новый раунд двусторонних консультаций. По его словам, консультации направлены на "устранение раздражителей" в отношениях между двумя странами. Предположительно, речь идет, в частности, о вопросах, связанных с функционированием дипломатических миссий и работой посольств.

Договоренность о новом раунде консультаций была достигнута, в том числе, в ходе переговоров Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Конкретные сроки и место проведения предстоящих консультаций пока не уточняются, однако Лавров упомянул, что они могут пройти осенью.

"Уже было два раунда. Третий мы с Марко Рубио договорились провести этой осенью", – сказал Лавров на пресс-конференции по штаб-квартире ООН.

Что предшествовало

Первый раунд российско-американских консультаций состоялся в конце февраля 2025 года в Стамбуле. Второй раунд также прошел в Стамбуле 10 апреля. Эти контакты расцениваются как попытка двух стран найти пути для минимизации напряженности в двусторонних отношениях, несмотря на глубокие разногласия по ряду ключевых международных вопросов.

Напомним, в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, состоялась встреча государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На встрече госсекретарь США повторил российскому дипломату требование американского президента Дональда Трампа к руководству страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZ.UA, также в ООН президент США Дональд Трамп заявил, что Украина находится в позиции, чтобы победить и вернуть все свои территории в первоначальных границах. Это возможно с поддержкой Европы и НАТО. Трамп сравнил агрессоров с "бумажным тигром".

