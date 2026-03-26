'Мы приняли меры': Бессент анонсировал запуск страхования для судоходства через Ормузский пролив

Американская страховая программа для восстановления судоходства через Ормузский пролив в ближайшее время начнет работать. Такое решение должно помочь восстановить транспортировку значительной части мировых поставок нефти и газа.

Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Политик отметил, что решение должно сделать доступными для международного рынка поставки нефти, которая ранее оставались в море.

"Рынок нефти хорошо обеспечен. Мы приняли меры, чтобы сделать доступными для мирового рынка поставки нефти, которые оставались заблокированными в море", – заявил он.

Американские власти планируют реализовать программу морского страхования, привлекая Международную корпорацию финансирования развития США. Она предусматривает предоставление страховых гарантий владельцам судов, а также военно-морское сопровождение, чтобы судно могло безопасно пересечь пролив.

К выполнению программы также присоединится Центральное командование США. По словам Бессента, механизм должен уменьшить риск для транспортировки энергоресурсов, которая остается уязвимой из-за ситуации в регионе.

В Bloomberg отметили, что страхование судов доступно, однако стоит дорого. Рынок страхования Lloyd's of London продолжает предоставлять услуги для прохода через пролив. Журналисты отмечают, что ключевым препятствием для судоходства является именно угроза военных атак, а не отсутствие страхования.

