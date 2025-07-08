Крупнейший порт Европы готовится к потенциальному конфликту с Россией, резервируя места для судов, перевозящих военные грузы – FT

Крупнейший европейский порт Роттердама и один из крупнейших по грузообороту порт в мире готовится к возможному конфликту с Россией. Предприятие резервирует место для военных грузовых судов в ожидании потенциального военного конфликта.

Видео дня

Раньше в Роттердаме не было специального причала для поставок оружия, но теперь единственным безопасным местом для перевалки боеприпасов назначается контейнерный терминал. Об этом говорится в материале Financial Times.

По словам директора порта Будевейна Симонса, Роттердам будет координировать операции с портом Антверпена при получении военных грузов из США, Канады и Великобритании. Кроме того, Министерство обороны Нидерландов подтвердило, что по просьбе НАТО Роттердам предоставит место для военных грузов.

Стоит отметить, что в порту Роттердама также хранится часть стратегических запасов нефти Нидерландов. Однако директор предприятия призвал Европу подготовиться не только с нефтепродуктами, но и с другими стратегическими ресурсами, такими как медь, литий и графит.

В свою очередь Европейский Союза намерен представить стратегию накопления. Речь идет о программе, которая предусматривает накопление резервов – медицинских принадлежностей, сырья и источников энергии.

Порт Роттердама является крупнейшим портомю В 2023 году его грузооборот составил 450 млн тонн. Площадь порта достигает 105 кв. км, а длина береговой линии – 40 км. Порт расположен в дельте рек Рейн и Маас, на побережье Северного моря, что делает его важнейшим звеном в глобальной логистической цепи.

Порт разделен на 5 районов и 3 отгрузочных зоны. Он обслуживает более 40 млн потребителей и ежегодно транспортирует 430-470 миллионов тонн различных товаров. Роттердам обрабатывает широкий спектр товаров, включая химические, жидкие и сыпучие грузы, различные виды топлива, продукты пищевой промышленности и грузовые перевозки.

Ранее сообщалось, что Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение трех – максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!