В страну Европы массово едут мужчины из Украины: будут ли принудительные депортации

Норвегия, которая с начала полномасштабной войны предоставила приют более чем 100 тысячам украинцев, в последнее время наблюдает увеличение потока молодых мужчин из Украины. Впрочем о принудительном их возвращении на родину речь не идет.

Об этом, как сообщает "Укринформ" во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере. По его словам, украинцы, проживающие в стране, производят положительное впечатление и делают весомый вклад в экономику.

"Я думаю, что в Норвегии проживает более 100 тыс. людей из Украины. Они производят на нас впечатление. Они делают вклад в нашу экономику, и я надеюсь, что однажды они смогут сказать, что могут вернуться в Украину и внести свой вклад в дальнейшее развитие Украины", – отметил Стере.

Он подтвердил, что в последние месяцы в его стране регистрируют все больше молодых мужчин из Украины. Однако никого из них не отправляют домой, где их может ждать мобилизация в ряды войска.

"Процесс мобилизации и защиты Украины – это украинское дело, а не то, в чем мы участвуем. Поэтому мы хотим иметь стабильную основу для людей, которые приезжают в Норвегию, и именно так мы работаем, а также поддерживаем тесную связь с нашими украинскими партнерами по этому поводу", – подчеркнул он.

Украинцы стали активнее выходить на работу в Норвегии

По состоянию на начало 2026 года в Норвегии было почти 27 тыс. официально трудоустроенных украинцев, которые выехали из-за войны. Это существенно больше по сравнению с предыдущим годом. Муниципалитеты и службы занятости отмечают, что украинцы быстро адаптируются к требованиям рынка труда, особенно при условии прохождения языковых курсов.

Наибольший спрос на украинских работников в Норвегии наблюдается в отраслях, где традиционно не хватает кадров. Речь идет прежде всего о таких сферах:

гостинично-ресторанный бизнес;

логистика и складское хозяйство;

строительство;

уход и здравоохранение (в частности, младший медицинский персонал).

Также OBOZ.UA сообщал, что чешские власти признали украинских работников незаменимой составляющей местного рынка труда. Четверть всех иностранцев в Чехии, которые работают, – это беженцы из Украины, но этого все еще мало, поэтому их трудоустройство хотят существенно ускорить.

