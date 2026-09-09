КНДР построила новый ядерный объект: в МАГАТЭ раскрыли подробности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало появление нового ядерного объекта в КНДР. Речь идет об установке для обогащения урана на территории ключевого ядерного комплекса Северной Кореи в Йонбене.

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По экспертным оценкам, площадь построенного сооружения позволяет разместить до 28 каскадов газовых центрифуг. Об этом свидетельствует отчет МАГАТЭ.

Данные спутников и кадры из Пхеньяна

Поскольку с 2009 года инспекторам МАГАТЭ закрыт доступ в КНДР, наблюдение за ядерной деятельностью страны ведется дистанционно. Выводы о расширении комплекса были сделаны на основе анализа спутниковых снимков и материалов северокорейских государственных медиа.

В частности, специалисты сопоставили фотографии процесса строительства с кадрами июньского визита Ким Чен Ына. На этих снимках запечатлены каскады центрифуг, размещенные на обоих этажах нового двухэтажного корпуса, который идентифицировали как второй обогатительный объект в Йонбене.

Реакция международного сообщества

Информация о расширении инфраструктуры указывает на планомерный рост ядерного потенциала Пхеньяна сразу на нескольких площадках.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил "глубокую обеспокоенность" происходящим, отметив, что активная работа объектов в Йонбене и Кансоне, а также наращивание производства ядерных материалов оружейного качества напрямую нарушают действующие резолюции Совета Безопасности ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея может иметь от 80 до 120 ядерных боеголовок, считают в Южной Корее. В то же время точное количество ядерного оружия Пхеньяна установить сложно, а южнокорейские военные не могут официально подтвердить эти оценки.

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