Кремль осудил удары по Ирану, но поддержка Тегерана ограничена: ISW назвал причины

Руководство страны-агрессора России в целом осудило удары США и Израиля по Ирану, нанесенные 28 февраля. В Кремле призвали Соединенные Штаты и Израиль немедленно прекратить все боевые действия и возобновить усилия по дипломатическому урегулированию проблем.

Также в РФ выдали, что удары по Ирану были "неспровоцированными и нарушением международного права". Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Москва поддерживает иранский режим

После начала военной операции на Ближнем Востоке в МИД РФ призвали к возвращению к дипломатии и выразил готовность России содействовать возобновлению переговоров. В свою очередь заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прямо раскритиковал президента США Дональда Трампа за удар по Ирану. Украинофоб в ироничной форме назвал американского президента "миротворцем, который показал свое истинное лицо".

В Госдуме РФ также раскритиковали США в нанесении ударов по Ирану и призвали Совет Безопасности ООН и международное сообщество вмешаться в ситуацию. При этом российские чиновники выразили надежду, что Соединенные Штаты будут заняты конфликтом в Иране и "забудут" об Украине, и допустили, что новый конфликт, вероятно, задержит мирное соглашение по Украине.

Кремль проявил сдержанность в критике США

Стандартные осуждения Россией ударов по Ирану подчеркивают сохраняющиеся ограничения в способности РФ поддерживать Иран и асимметрию российско-иранских отношений. Россия выступила с аналогичными осуждениями войны в июне 2025 года и не смогла оказать Ирану дополнительную поддержку в защите от израильских, а затем и американских ударов.

Аналитики ISW отмечают, что война в Украине ограничивает возможности России оказывать военную поддержку Ирану, а также подчеркивает, как РФ со временем стала меньше зависеть от Ирана в своих военных усилиях против Украины, поскольку локализовала производство большей части того, что ранее импортировала из Ирана.

Кремлю приходится балансировать между конкурирующими интересами: сохранением отношений со своими союзниками, включая Иран, и попыткой перестроить американо-российские отношения на условиях России, в том числе избегая дополнительных санкций США.

Напомним, после начала военной операции США и Израиля против Ирана представители разных стран продолжают публиковать свои реакции на эскалацию на Ближнем Востоке. Большинство западных стран, ожидаемо, поддержали удары по иранскому режиму, а Россия назвала операцию "актом агрессии" и в удобный для себя момент вспомнила о "нормах международного права".

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

