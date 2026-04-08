'Красные линии не изменились': в Белом доме назвали абсурдом информацию, будто Трамп согласится на сделку с иранским списком желаний

В Белом доме заявили, что президент США не согласится на сделку с Ираном, которая будет базироваться на требованиях Тегерана. Там назвали "абсурдной" информацию о том, что Дональд Трамп может принять так называемый иранский "список желаний" как основу для договоренностей.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт во время брифинга 8 апреля.

Она отметила, что первоначальный план Ирана из десяти пунктов был неприемлемым для США. Однако впоследствии Тегеран подал более "разумное" и краткое предложение для обсуждения с Соединенными Штатами.

По словам Левитт, администрация Трампа рассматривает обновленный вариант как возможную основу для переговоров.

"Президент Трамп и команда определили, что новый измененный план является рабочей основой для переговоров и согласования его с нашим собственным 15-пунктовым предложением", – сказала Ливитт.

В то же время пресс-секретарь подчеркнула, что ключевые требования президента США Дональда Трампа остаются неизменными. Речь идет прежде всего о прекращении обогащения урана в Иране.

"Красные линии президента, а именно завершение обогащения урана в Иране, не изменились. Идея о том, что президент Трамп когда-нибудь согласится на иранский список желаний как сделку, является абсолютно абсурдной", — сказала пресс-секретарь.

В первоначальном 10-пунктовом плане Иран выдвигал ряд требований. В частности, Тегеран настаивал на прекращении боевых действий во всем регионе, включая территорию Ливана, полном выводе американских войск с Ближнего Востока, отмене международных санкций, сохранении права на обогащение урана и контроле над Ормузским проливом.

В Белом доме подчеркнули, что переговоры между сторонами продолжаются, однако любая потенциальная сделка должна соответствовать позиции США по иранской ядерной программе и безопасности в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Иран проведут переговоры в Пакистане в эту субботу, 11 апреля. Американский президент Дональд Трамп отправляет на Ближний Восток переговорную группу во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

