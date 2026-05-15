Королеву Дании Маргрете срочно госпитализировали: что известно о ее состоянии

Бывшую королеву Дании Маргрете госпитализировали в больницу в Копенгагене из-за боли в груди. 86-летнюю монархиню доставили в Ригсгоспиталет – главной больницы столицы страны.

В заявлении королевского двора говорится, что Маргрете попала в медучреждение "из-за стенокардии". Там также уточнили Euronews, что королева будет оставаться под наблюдением врачей в течение выходных.

"Ее Величество чувствует себя уставшей, но сохраняет хорошее настроение", – отметили представители двора.

Проблемы со здоровьем

Маргрете правила Данией 52 года. В январе 2024 года она передала престол своему старшему сыну Фредерику. Для многих датчан это решение стало неожиданным, ведь ранее королева неоднократно говорила, что не планирует отрекаться от престола.

Впрочем, в 2023 году Маргрете перенесла серьезную операцию на спине. Именно после этого, как писали датские медиа, она изменила свое решение об абдикации. В последние годы бывшая монархиня не раз сталкивалась с проблемами со здоровьем, но все равно продолжала участвовать в публичных мероприятиях.

Жизнь после престола

Маргрете остается одной из самых популярных фигур в Дании. Ее часто вспоминают как королеву, которая постепенно модернизировала монархию и сделала ее ближе к обществу.

Кроме государственных обязанностей, она активно занималась искусством. В 2024 году Маргрете получила датскую кинопремию за лучшие костюмы. Вместе со своим покойным мужем, принцем Генриком, она также перевела книгу Симоны де Бовуар "Все люди смертны" под псевдонимом.

Бывшая королева иллюстрировала несколько книг, среди которых – "Властелин колец" Джона Рональда Руэла Толкина. И это одна из тех деталей, из-за которых ее хорошо знают не только в Дании.

