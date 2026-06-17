Будущей королеве Норвегии пересадили новые легкие: в каком состоянии сейчас Метте-Марит

Будущей королеве Норвегии Метте-Марит пересадили новые легкие. 52-летняя кронпринцесса, которая с 2018 года борется с редкой формой легочного фиброза, успешно перенесла трансплантацию и сейчас проходит реабилитацию под наблюдением врачей.

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О состоянии супруги кронпринца Хокона сообщил королевский двор Норвегии, пишет CNN. Во дворце заявили, что операция прошла успешно, а врачи настроены осторожно оптимистично.

В частности, специалист по пульмонологии Аре Хольм отметил: "Мы рады, что пока все идет хорошо".

В то же время врачи подчеркивают, что ближайшие недели остаются очень важными для выздоровления пациентки. Метте-Марит останется в больнице еще несколько недель, что является стандартной практикой после таких операций.

Более того, из-за состояния здоровья супруги кронпринц Хокон изменил свой официальный график, чтобы быть рядом с ней. В королевской семье также поблагодарили общественность за многочисленные пожелания выздоровления и поддержку.

В начале июня стало известно, что Метте-Марит включили в список ожидания на трансплантацию после значительного ухудшения состояния. Легочный фиброз, которым она страдает, вызывает рубцевание тканей легких и постепенно затрудняет дыхание. В последние годы кронпринцесса все чаще сокращала официальные обязанности из-за проблем со здоровьем.

Последний раз на публике Метте-Марит видели 17 мая во время празднования Дня Конституции Норвегии. Тогда она появилась с назальной трубкой, подключенной к кислородному аппарату. Врачи ранее признавали, что ухудшение ее состояния было значительным и представляло серьезную угрозу для жизни, ведь кронпринцесса уже едва дышала.

Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хокона в 2001 году. После вступления мужа на престол она станет королевой Норвегии. На данный момент дворец не сообщает, когда кронпринцесса сможет вернуться к исполнению публичных обязанностей.

На днях OBOZ.UA сообщал, что сына кронпринцессы Метте-Марит и пасынка наследника престола Хокона признали виновным в насилии и ряде других правонарушений и лишили свободы на 4 года.

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