Конституционный суд Румынии допустил пророссийского кандидата Джорджеску к участию в выборах президента

Конституционный суд Румынии решил отклонить апелляции, поданные против пророссийского политика Келина Джорджеску. Жалобы против него сочли "неприемлемыми", поэтому теперь он сможет участвовать в выборах президента в мае этого года (в случае утверждения его кандидатуры ЦИК).

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Об этом сообщает Digi24. Конституционный суд в рамках своих полномочий по соблюдению процедуры выборов президента Румынии обсудил четыре обращения касательно Джорджеску.

"По результатам дебатов Конституционный суд единогласно отклонил жалобы как неприемлемые, поскольку они не отвечали процессуальным условиям, установленным законом", – говорится в сообщении. В частности, причиной стало то, что ЦИК еще не утвердила кандидатуру Джорджеску.

Отмечается, что это решение является окончательным и должно быть доведено до сведения Центральной избирательной комиссии.

7 марта Келин Джорджеску официально выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2025 года. Он лично подал заявку в ЦИК Румынии и обратился с речью к своим сторонникам.

Решение об утверждении кандидатуры Джорджеску будет приниматься в воскресенье, 9 марта.

По данным СМИ, Румыния, несмотря на давление как со стороны США, так и РФ, планирует запретить пророссийскому кандидату Келин Джорджеску баллотироваться на выборах президента страны. Его кандидатура, вероятно, будет отклонена из-за уголовного расследования.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля в Румынии правоохранители задержали Келина Джорджеску. Его автомобиль остановили на дороге, после чего политика отправили на допрос в Генеральную прокуратуру.

Джорджеску получил подписку о невыезде на два месяца. Кроме того, ему запретили публиковать контент в социальных сетях.

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