Власти Румынии планируют отстранить пророссийского кандидата Джорджеску от участия в президентских выборах – FT

Румыния, несмотря на давление как со стороны США, так и РФ, планирует запретить пророссийскому кандидату Келину Джорджеску баллотироваться на выборах президента страны. Его кандидатура, вероятно, будет отклонена из-за уголовного расследования.

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Об этом 7 марта пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на источники. В частности, два человека, знакомых с ситуацией, сообщили изданию, что кандидатура Джорджеску, вероятно, будет отклонена из-за уголовного дела в отношении него.

Обвинения против Джорджеску включают в себя серьезные преступления, такие как попытка свержения конституционного порядка с помощью фашистских групп.

Согласно этой статье, 62-летнему Джорджеску грозит более десяти лет тюрьмы.

Когда он вышел из здания суда, куда его доставили на допрос, Джорджеску продемонстрировал нацистское приветствие, пишет Financial Times.

Контакты политика с гражданами РФ, включая пропагандиста Александра Дугина, в настоящее время не являются предметом расследования, сообщил высокопоставленный румынский чиновник.

По словам этого чиновника, если Румыния выдвинет обвинения против Джорджеску, она "защитит свой суверенитет".

Источник добавил, что администрация в Бухаресте ошеломлена поддержкой, которую Дорджеску получает от США.

Сам политик отрицал, что получал какую-либо помощь от Москвы. Но он признал, что знал и встречался с Дугиным, который выступал за нападение РФ на Украину задолго до полномасштабного вторжения в 2022 году.

По словам четырех человек, следивших за его карьерой, история жизни Джорджеску полна пробелов и неясных деталей.

Окончив университет в 1986 году, когда Румынией правил коммунистический диктатор Николае Чаушеску, Джорджеску, согласно его резюме, размещенному в сети, "приобрел дополнительный опыт, работая в Великобритании и США".

Во времена режима Чаушеску разрешения на зарубежные поездки, особенно "командировки" в западные страны, строго контролировались тайной полицией страны.

"Когда кого-то отправляли за границу набираться опыта, его сначала вербовали. Путешествовать можно было только с благословения Секуритате (секретная служба времен Чаушеску. – Ред.)", – говорит Хунор Келемен, председатель этнической венгерской партии UMDR, которая входит в коалиционное правительство в Бухаресте.

По его словам, "вся посткоммунистическая карьера Джорджеску показывает, что он стал частью истеблишмента.

На вопрос о том, мог ли он быть бывшим агентом секретной службы, румынский орган CNSAS, курирующий архивы Секуритате, заявил, что не нашел никаких доказательств его вербовки.

"В архивах нет информации о Джорджеску", – сказал вице-президент CNSAS Мадалин Ходор и добавил, что это не значит, что тот не использовался в качестве актива после падения коммунизма.

"Он – именно тот агент, которого могла бы использовать российская разведка", – сказал Ходор, отметив, что многие мнения Джорджеску, в том числе относительно войны в Украине, совпадают с позицией Кремля.

Сам Джорджеску не ответил на просьбы прокомментировать ситуацию.

В 2000-х годах Джорджеску жил в основном в Австрии, покупая недвижимость и занимаясь семью. В 2010-2012 годах он занимал неоплачиваемую должность докладчика в ООН, а с 2013 по 2016 год возглавлял европейское отделение Римского клуба, аналитического центра, основанного во времена холодной войны, в который входили советские ученые, обсуждая такие вопросы, как устойчивость и изменение климата.

Его взгляды стали более радикальными и конспирологическими во время пандемии ковида, когда он выступал против обязательных вакцин и карантинов.

В 2021 году он вернулся в Румынию и, по данным прокуратуры, вскоре начал организовывать с правыми экстремистами кампанию по выборам президента в 2024 году под предвыборным лозунгом "Вода, еда, энергия".

Путь Джорджеску от инженера-геолога до крайне правого политика, сторонника теории заговора о COVID и звезды соцсетей заставил некоторых политиков в его стране предположить, что он имеет прочные связи с тайной полицией коммунистической эпохи и Россией, говорится в статье.

При активной поддержке США в лицах Джей Ди Вэнса, Илона Маска и спецслужб РФ он стал главным символом того, как "сближение администрации Трампа с Москвой оставляет старых европейских союзников в беде", пишет FT.

В настоящее время Джорджеску планирует снова баллотироваться в мае и в настоящее время возглавляет опросы общественного мнения, имея около 40% поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля Джорджеску был задержан для допроса. Он получил подписку о невыезде на два месяца, также ему запретили публиковать контент в соцсетях.

В целом политика обвиняют в шести преступлениях, в том числе в распространении ложной информации.

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