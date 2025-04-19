Конгрессмен США побывал на фронте и подписал снаряд лично для Путина. Видео

Конгрессмен США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Американский законодатель встретился с президентом Украины, после чего отправился на фронт. Он два дня был на передовой.

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Республиканец даже направил личное послание российскому диктатору – на снаряде. В частности, он написал на боеприпасе "Мир через силу".

"Для меня было большой честью прислать очень "личное" послание Владимиру Путину с передовой у российской границы. Единственная деталт, которой можно поделиться – это то, что послание доставили точно в цель", – рассказал Брайан Фицпатрик.

По словам конгрессмена, территория, где он находился вместе с украинскими защитниками, раньше была лесом, полностью сожженным россиянами. Американец отметил, что оккупанты занимаются безосновательным и беспорядочным сжиганием и разрушением гражданских районов.

"Они заваливают вас телами, артиллерией без особых раздумий", – сказал он.

Конгрессмен приехал в Украину после поездки в Польшу и Турцию. По словам украинского президента Владимира Зеленского, хотя визит американского законодателя не был анонсирован, он намеренно запланировал поездку на фронт, чтобы встретиться с нашими воинами.

Во время встречи с конгрессменом президент Украины обсудил "усилия для установления достойного и длительного мира, американское предложение о полном и безусловном прекращении огня и гарантии безопасности для Украины".

А по возвращению с передовой, в Киеве Брайан Фицпатрик встретился с американским дипломатом Бриджит Бринк, "чтобы поблагодарить ее за ее службу и пожелать ей успеха в последний день в должности посла США в Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, Государственный департамент США подтвердил отставку Бриджит Бринк с должности посла в Украине. Причем в Госдепе объяснили это завершением трехлетней каденции дипломата "в условиях войны".

Тем временем украинские разведчики провели успешную операцию по уничтожению российской ДРГ в одном из населенных пунктов вблизи линии фронта. Благодаря слаженной работе были уничтожены вражеские диверсанты и получена важная информация из гаджетов военных РФ.

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