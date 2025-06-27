Команда Трампа начала продавать футболки с надписью "Папуля" после саммита НАТО. Фото

Команда Дональда Трампа запустила продажу футболок с надписью "Папуля" и фотографией политика, сделанной в Джорджии после выдвижения ему обвинений в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года. Инициатива появилась после того, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в шутку назвал Трампа "папочкой" во время встречи перед прессой на саммите в Гааге.

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Футболки стали частью активной кампании по сбору средств, пишет Independent. Цена – $27.

В продаже также есть и другие товары с изображением Трампа, включая упаковочную бумагу на Рождество и предметы с символикой DOGE и надписью "Gulf of America". Комитет регулярно использует громкие информационные поводы для привлечения пожертвований.

В обращении к сторонникам через Совместный комитет по сбору средств Трамп прокомментировал ситуацию: "Они называют меня папой! Как мило!" Он также сравнил нынешнюю ситуацию с внешней политикой США во времена Джо Байдена, заявив, что при нем страну снова уважают.

"Когда Байден был президентом, над нами смеялись на мировой арене. Весь мир ходил по нам Но благодаря вашему любимому президенту (МНЕ!) нас снова уважают. Несколько минут назад Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал меня "папочкой" на мировой арене. Как мило!" – заявил президент США.

Напомним, что все началось во время саммита НАТО в Гааге, где генеральный секретарь Марк Рютте назвал Трампа "папой" перед прессой, где они обсуждали конфликт между Израилем и Ираном. Перед этим президент США сказал: "У нас фактически есть две страны, которые так долго и так ожесточенно воюют, что они не знают, что, черт возьми, делают, вы понимаете это? У них большая ссора, как у двух детей на школьном дворе. Знаете, они дерутся, как в аду. Вы не можете их остановить, дайте им дерутся две-три минуты, тогда их легче остановить".

Рютте прокомментировал эти слова, заявив: "А потом папе иногда приходится использовать ненормативную лексику".

"Ненормативную лексику, да, время от времени", – ответил Трамп.

Впоследствии президента США спросили об этом взаимодействии и намекало ли это на то, что он воспринимает другие страны как "детей".

"Я ему нравлюсь. Если нет, я дам тебе знать, я вернусь и сильно его ударю", – ответил Трамп. "Он сделал это очень нежно. "Папа, ты мой папа"".".

Позже Рютте сказал, что пытался сравнить отношения Трампа с Европой с отношениями отца и его семьи.

"Я сказал, что иногда в Европе я слышу, как страны говорят: "Эй, Марк, останутся ли США с нами?" – сказал он. "И я сказал, что это немного похоже на то, как маленький ребенок спрашивает своего папу: "Эй, ты все еще остаешься с семьей?"".

Комитет продолжает активно эксплуатировать скандальные темы, включая протесты против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, чтобы призвать к пожертвованиям. Все обращения стилизованы под личные сообщения Трампа. К примеру, копию указов об американском заливе или DOGE можно приобрести за 43 доллара, как и футболки с изображением Трампа после покушения на его жизнь в Батлере, штат Пенсильвания, в прошлом году.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге заявил, что Россия воздержится от нападения на страны-члены альянса до тех пор, пока он занимает пост главы Белого дома. Американский президент дал понять союзникам, что его личное влияние и предыдущий опыт взаимодействия с российским руководством является достаточным гарантом безопасности для европейских стран.

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