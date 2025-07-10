КНДР тайно создает химическое оружие для полномасштабной войны – The Telegraph

Северная Корея тайно создает химическое оружие в рамках подготовки к полномасштабной войне, вероятно, с Южной Кореей. Пхеньян уже провел испытательные пуски баллистических ракет с таким оружием.

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Об этом сообщает северокорейкое издание Daily NK, ссылаясь на высокопоставленных чиновников режима. По их словам, Пхеньян готовится к полномасштабной войне с Южной Кореей.

Высокопоставленный чиновник КНДР рассказал, что Северная Корея готовится "развернуть химическое оружие в некоторых передовых частях" и уже провела "испытательные пуски" баллистических ракет с ним.

Химическое оружие могут использовать наряду с ядерным

Деспотический режим считает химическое оружие все более важным стратегическим сдерживающим средством и экспоненциально расширяет системы исследований, разработок и производства.

"Химическое оружие классифицируется как применимое и наиболее реалистичное средство подготовки к полномасштабной войне", – сказал источник.

Он добавил, что в случае конфликта химическое оружие может быть использовано наряду с ядерным.

"Власти считают, что химическое оружие является стратегическим оружием, позволяющим в первую очередь нейтрализовать штабы и ключевые военные объекты противника, прежде чем применять ядерное оружие", – сказал источник.

Вероятная цель атаки – Южная Корея

Наиболее вероятной целью атаки станет Южная Корея, которая технически находится в состоянии войны с Северной Кореей с 1950-х годов, хотя открытого конфликта не было уже несколько десятилетий.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын отказался от планов воссоединения, однако пригрозил атаковать Юг с применением ядерного оружия, если его спровоцируют.

Внутренний военный документ, с которым ознакомилась северокорейская газета, также подтвердил, что Северная Корея считает химическое оружие "высшей мерой реагирования, предшествующей непосредственному применению ядерного оружия".

По словам источника в правительстве Северной Кореи, КНДР, имеющая в своем арсенале не менее 50 ядерных боеголовок, "публично хвастает" своим ядерным потенциалом, но при этом "тихо" и "быстро" разрабатывает "смертоносное химическое оружие".

В период с 2022 по 2024 год Пхеньян значительно расширил свои системы точного смешивания и увеличил количество полностью автоматизированных производственных линий.

Южная Корея оценивает запасы Севера в 2500–5000 тонн отравляющих веществ, а программа сосредоточена на приобретении цианида, иприта, фосгена, зарина и VX (боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, одно из самых токсичных когда-либо синтезированных).

Предполагается, что крайне токсичный VX был использован для убийства сводного брата Кима Ким Чен Нама в 2017 году после появления слухов о том, что он представляет угрозу режиму.

Биохимические препараты как парализующее средство

Сообщается также, что режим работает над созданием новых биохимических препаратов, которые можно будет использовать для обездвиживания целей, не убивая их.

Отчет, опубликованный корпорацией Rand (США) в 2022 году, также вызвал обеспокоенность по поводу программы Северной Кореи по созданию химического оружия.

В нем подсчитано, что атака с применением зарина мощностью 1000 кг может привести к гибели до 125 тыс. человек.

Химическим оружием в Северной Корее управляет Бюро ядерной и химической защиты, которое входит в состав армии режима и контролирует семь бригад химического оружия, которые занимаются химическими атаками, дезактивацией и защитой.

Химическое оружие и склады с ним, которые часто замаскированы под заводы по производству удобрений или фармацевтических препаратов, разбросаны по всей стране, но большинство из них сосредоточены в горных районах к северу от столицы Пхеньяна.

Источник сообщил, что даже высокопоставленные чиновники могут попасть на объекты только по одноразовым пропускам, а системы шифрования меняются каждые три месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в КНДР вскоре могут начать производить иранские "Шахеды". Москва планирует передать соответствующие технологии Пхеньяну, чтобы нарастить производство до 5 тысяч БПЛА в месяц.

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