В КНДР могут запустить производство дронов-камикадзе типа 'Шахед': Буданов раскрыл роль России

В Северной Корее вскоре могут начать производить иранские дроны-камикадзе типа "Шахед". Соответствующие технологии Пхеньяну передаст Москва.

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Сама же Россия сейчас производит около 2 тысяч таких дронов в месяц и планирует нарастить производство до 5 тысяч. Об этом в интервью изданию The War Zone заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"[Существуют] договоренности о начале создания мощностей по производству беспилотных летательных аппаратов типа "Гарпия" и "Герань" [российская версия иранских беспилотников "Шахед-136"] на территории Северной Кореи. Это, безусловно, приведет к изменениям в военном балансе в регионе между Северной и Южной Кореей", – подчеркнул глава военной разведки Украины.

Если на вооружении Пхеньяна появятся "Шахеды", пояснили в The War Zone, КНДР сможет поражать цели в любой точке Южной Кореи – потенциально в огромных объемах. Они могут перегрузить противовоздушную оборону Сеула, открывая путь для атак другими боеприпасами. Их также можно будет экспортировать обратно в Россию для поддержки войны в Украине.

Буданов добавил, что Россия предоставляет Северной Корее соответствующие технологии для запуска такого производства.

"Они только что договорились начать организацию этого производства на территории Северной Кореи", – подчеркнул начальник ГУР.

Напомним, ранее стало известно, что Россия возобновляет прямое железнодорожное сообщение с КНДР.

Первый рейс из Москвы в Пхеньян отправится уже 17 июня. Еще один маршрут – Хабаровск – Пхеньян – возобновится 19 июня.

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