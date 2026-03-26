Ключевой нефтяной хаб: Иран наращивает оборону острова Харг для защиты от потенциального нападения США – CNN

Иран активно укрепляет оборону стратегически важного нефтяного острова Харг на фоне возможного обострения конфликта с США. По данным разведки, Тегеран опрокидывает дополнительные силы и готовится к потенциальной военной операции.

В то же время в Вашингтоне рассматривают различные сценарии давления на Иран, включая захват острова. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке и военных кругах.

По информации журналистов, в последние недели Иран усиливает военное присутствие на острове Харг – ключевом элементе энергетической инфраструктуры страны, через который проходит около 90% экспорта нефти. Тегеран опрокидывает дополнительный личный состав, системы противовоздушной обороны и готовит оборонительные рубежи.

В частности, речь идет о развертывании переносных зенитно-ракетных комплексов, а также минировании территорий, включая побережье, где потенциально может произойти высадка десанта. По оценкам источников, остров имеет многоуровневую систему защиты, что значительно усложняет возможную военную операцию.

В материале говорится, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант использования американских войск для установления контроля над островом. Такой шаг может стать инструментом давления на Иран с целью восстановления свободного судоходства через Ормузский пролив.

Впрочем, американские чиновники и военные эксперты предупреждают о серьезных рисках такого сценария.

"Я бы очень обеспокоился по этому поводу. Иранцы умны и безжалостны. Они сделают все возможное, чтобы нанести максимальные потери американским войскам", – заявил отставной адмирал Джеймс Ставридис.

По данным CNN, недавно США уже наносили удары по острову Харг. 13 марта американские военные поразили десятки целей, в том числе склады морских мин, ракетные бункеры и другие военные объекты. В то же время нефтяную инфраструктуру намеренно не тронули.

Иранская сторона также демонстрирует готовность к эскалации. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что все действия противника находятся под контролем, и предупредил о возможном жестком ответе.

"Если они выйдут из-под контроля, вся жизненно важная инфраструктура этой страны станет мишенью для беспощадных атак", – подчеркнул он.

В то же время, союзники США в регионе Персидского залива призывают Вашингтон воздержаться от наземной операции. Они опасаются, что захват острова может привести к значительным потерям и спровоцировать масштабный ответ Ирана, включая удары по инфраструктуре соседних государств.

По информации источников, в регион уже перебросили два экспедиционных подразделения морской пехоты США, специализирующихся на десантных операциях. Также ожидается прибытие около тысячи военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Американские военные ведут постоянное воздушное наблюдение за островом, фиксируя изменения в оборонной инфраструктуре. В то же время, эксперты отмечают, что даже после ударов США остров остается хорошо защищенным и находится в зоне досягаемости иранских ракет и беспилотников.

Среди альтернативных вариантов давления на Иран рассматривается блокада острова без высадки войск.

"Это можно сделать без фактической высадки на берег", – отметил Ставридис.

