Своими действиями Иран провоцирует страны Персидского залива вступить в войну на стороне США – Bloomberg

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется на фоне новых угроз Ирана и атак в регионе. Крупнейшие государства Персидского залива все серьезнее рассматривают возможность участия в войне, если их инфраструктура окажется под ударом.

Речь идет о потенциальном конфликте более широкого масштаба, который может изменить баланс сил в регионе. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников, знакомых с ситуацией, крупнейшие арабские страны Персидского залива могут присоединиться к американо-израильскому противостоянию с Ираном в случае прямой угрозы их критической инфраструктуре. Речь идет, в частности, о Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, которые уже ощущают последствия атак.

В последнее время иранские удары задели порты, энергетические объекты и аэропорты в регионе. Несмотря на это, страны Персидского залива пока не спешат вступать в войну, рассматривая такой шаг как крайнюю меру. По словам источников, решение об участии в боевых действиях возможно только в случае атаки на жизненно важную энергетическую или водную инфраструктуру.

В то же время часть стран, в частности Оман, пытается сохранить нейтралитет и роль посредника. Другие государства региона опасаются, что даже без прямого участия в войне могут стать мишенью для Ирана.

Напряжение усиливается на фоне серии атак: за последние два дня Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ перехватили ракеты и беспилотники, запущенные Ираном. В результате одного из ударов погиб подрядчик, а также пострадали военные.

Иран, в свою очередь, заявляет, что страны Персидского залива являются законными целями, поскольку США используют их территорию для атак. Все эти государства категорически отвергают такие обвинения.

Дополнительное напряжение создают угрозы Тегерана по блокированию Ормузского пролива – ключевого маршрута для мировых поставок нефти. Иран также намекает на возможность минирования акватории и уже начал взимать транзитные сборы с отдельных судов.

По данным источников, с начала конфликта Иран выпустил почти 5000 ракет и дронов по целям в регионе. Удары направлялись на нефтегазовую инфраструктуру, военные базы, дипломатические учреждения и жилые районы. Больше всего пострадали Объединенные Арабские Эмираты.

Параллельно США усиливают давление на Тегеран. Президент Дональд Трамп ранее пригрозил ударами по иранским электростанциям, если не будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив, однако временно отложил это решение для дипломатических переговоров.

В ответ Иран очертил перечень потенциальных целей в регионе, включая энергетические и опреснительные объекты в нескольких странах Персидского залива.

На этом фоне государства региона активизируют сотрудничество в сфере безопасности. Речь идет об обмене разведданными, координации действий для защиты критической инфраструктуры и подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям.

По словам дипломатов, страны Персидского залива все больше склоняются к необходимости совместных действий вместе с международными союзниками. В то же время официально они продолжают заявлять о приоритете дипломатического урегулирования.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии подчеркнул, что терпение региона не безгранично. В свою очередь, представители ОАЭ заявили, что не позволят давления или шантажа со стороны Ирана.

Эксперты предупреждают: если атаки продолжатся, это может привести к созданию новой военной коалиции в регионе, подобной той, что действовала против террористических группировок на Ближнем Востоке.

