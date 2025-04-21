Китайцы тайно вывозят из России военную экипировку: СМИ объяснили, что за этим стоит

Граждане Китая начали активно вывозить из РФ бронежилеты, тактические рюкзаки, военную форму и прочую экипировку. Российское снаряжение в КНР планируют изучить и запустить производство более дешевых аналогов.

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Об этом сообщает пропагандистское российское издание "Известия", ссылаясь на источники в правоохранительных органах. "Наблюдается увеличение числа незаконных операций, связанных с вывозом товаров военного и двойного назначения", – заявил один из собеседников пропагандистов.

По его словам, для этого используются различные лазейки, в том числе в работе почтовых служб.

В частности, в апреле в Москве задержали на горячем гражданина Китая 1997 года рождения. Он отправил почтой два разгрузочных жилета, в том числе модели "Ратник" с патрульным ранцем 6ш117.

Расследование российских силовиков установило, что до этого китаец уже переправил на родину два общевойсковых бронежилета 6Б45, боевые ранцы и другую военную экипировку.

Рассматривается вопрос о привлечении гражданина КНР к уголовной ответственности по п. 1.1 ст. 226.1 УК РФ "незаконное перемещение через границу РФ и Европейского экономического сообщества стратегически важных товаров и ресурсов".

Кроме того, в декабре в Москве за контрабанду военной экипировки был задержан студент из Китая.

27-летний мужчина хранил бронежилеты, гильзы от пуль, бронеплиты и прочую экипировку прямо в общежитии вуза, где учился.

На допросах китаец утверждал, что якобы все это он легально купил в интернете.

Вывозят в Китай, чтобы скопировать

Гендиректор компании "Русарм" Руслан Шапиев не исключил, что вывоз из РФ военной продукции может совершаться в интересах иностранных спецслужб. Ведь проблемы у таких контрабандистов могут возникать и в самом Китае.

"Но если у них есть уверенность, то не исключено, что речь идет о сотрудниках определенных спецслужб. Либо это промышленный шпионаж. Китай славился этой особенностью со времен начала своего экономического роста", – заявил Шапиев.

Он добавил, что качество китайских подделок оставляет желать лучшего. Особенно интересны китайским производителям российские бронеплиты.

По словам Шапиева, у Китая есть промышленные возможности изготовить качественную экипировку для армии, но там не знают, как это сделать.

Китайцы смотрят на РФ как на страну с "огромным военным опытом" и улавливают каждый нюанс, касающийся вооружения и оснащения, заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали, что Москва увеличила закупку станков с числовым программным управлением у Китая, необходимых ей для производства оружия. За оборудование Россия платит китайскими юанями через российский банк и его китайский филиал.

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