Россия покупает иностранные станки, чтобы создавать оружие для войны в Украине: какая страна помогает агрессору

Россия нарастила импорт станков с числовым программным управлением (ЧПУ) из Китая, необходимых для производства оружия для войны в Украину. Расчеты за оборудование страна-агрессор производит в китайских юанях через российский банк и его китайский филиал.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Всего известно о 37 единицах иностранного оборудования, которое использует вражеский военно-промышленный комплекс. Именно такое оборудование позволяет предприятию "Алмаз-антей" производить зенитное вооружение, а "Уралвагонзавод" – танки и бронетехнику.

Специалисты ГУР определили, какие китайские промышленные установки были приобретены "Уралвагонзаводом" в 2023-2024 годах. Это в частности:

установка гидроабразивной резки TК-PROIII-60-G2060-3D-HT;

TК-PROIII-60-G2060-3D-HT; радиально-сверлильный станок Z30100;

Z30100; горизонтально-фрезерный станок FX6145M;

FX6145M; шлифовальный станок MSD13RT;

MSD13RT; машина термической резки.

Зависимость военной промышленности РФ от китайских станков объясняется международными санкциями, усложнившими поставки западного оборудования. Однако такие машины оснащаются западными системами управления, поскольку российские специалисты учат работе с системами Siemens и Heidenhain и Fanuc.

"Китайские станки оснащают немецкими и японскими системами числового программного управления – Siemens, Heidenhain, Fanuc. Основная причина – московиты имеют опыт работы именно с западными системами, а большинство программ для проектирования деталей созданы под них", – говорится в сообщении ГУР МО.

Расчеты в основном проводятся через Банк ВТБ и его филиал в Шанхае. При этом платежи производятся в китайских юанях.

Кроме китайского, "Уралвагонзавод" и "Алмаз-антей" также используют оборудование производства Emco (Австрия), Grindex (Сербия), Hermle (Германия), Tos Celakovice (Чехия) и т.д. Он был приобретен еще до начала полномасштабного вторжения в начале 2022 года.

В ГУР МО утверждают, что публикация таких данных поможет контролю за ограничением поставок запчастей, технических жидкостей и других расходных материалов, без которых эти станки не смогут работать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, несмотря на санкции, роскошные иномарки из ЕС продолжают ввозить в Россию, в частности через Эстонию. Запрет на экспорт дорогих автомобилей не сработал – схемы параллельного импорта позволяют Lamborghini, Porsche и Mercedes-Benz беспрепятственно попадать на российский рынок.

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