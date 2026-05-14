Китайские компании тайно договаривались о продаже оружия Ирану: в NYT раскрыли подробности

Китайские компании и иранские чиновники могли договариваться о поставках оружия через третьи страны, чтобы скрыть, откуда именно поступает военная помощь. Американская разведка также получила данные о возможной подготовке маршрутов транзита через африканские государства.

Об этом, ссылаясь на американскую разведку, сообщает The New York Times. По данным издания, китайские компании и представители Ирана обсуждали продажу оружия, которое планировали отправлять через другие страны. Такая схема могла использоваться для того, чтобы скрыть китайское происхождение военной помощи.

В материале отмечается, что американские спецслужбы собрали разведданные об этих переговорах. В то же время пока неизвестно, были ли такие поставки на самом деле.

Кроме этого, в Вашингтоне заявляют, что Китай уже оказывает Ирану косвенную поддержку. По данным NYT, Пекин обеспечивает доступ к шпионским спутникам, которые помогают отслеживать передвижения американских военных. Также Китай стабильно поставляет Ирану компоненты двойного назначения. Речь идет о полупроводниках, датчиках и преобразователях напряжения, которые важны для производства иранских дронов и ракет.

Отдельное беспокойство у США вызвала информация о возможной передаче переносных зенитно-ракетных комплексов. Такие системы могут сбивать самолеты на низких высотах. В то же время американские чиновники заявляют, что пока нет подтверждений использования китайского оружия против американских или израильских военных.

В NYT также обращают внимание на экономические интересы Китая в сотрудничестве с Ираном. По информации издания, Китай покупает около 80% иранской нефти по ценам ниже рыночных. Именно энергетическая зависимость, как пишет издание, заставляет Пекин демонстрировать поддержку Тегерана даже несмотря на проблемы для китайского экспорта из-за ситуации в Ормузском проливе.

Сейчас администрация США пытается давить на Китай, чтобы тот заблокировал любые попытки передачи оружия Ирану. Однако, по данным NYT, в Вашингтоне пока не могут сказать, насколько эффективным будет это давление.

Напомним, 13 мая, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл с рабочим визитом в Китай. Там американский лидер встретится со своим коллегой – главой КНР Си Цзиньпинем.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад сам Трамп анонсировал поездку в Китай, отметив, что имеет "очень хорошие отношения" с Си Цзиньпинем. Ведь, по его словам, между Вашингтоном и Пекином почти не возникало серьезных проблем.

