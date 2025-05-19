Китай заявил, что полностью уважает суверенитет Дании в отношении Гренландии. Также Пекин выразил надежду, что Дания продолжит поддерживать позицию Китая в вопросе территориальной целостности республики.

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Об этом сообщает МИД Китая со ссылкой на министра иностранных дел Ван И. Соответствующее заявление прозвучало во время переговоров Ван И с главой МИД Дании Ларсом Люкке Расмуссеном, который находился в Пекине с визитом.

"Китай полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Дании по вопросу Гренландии и надеется, что Дания и в дальнейшем будет поддерживать законную позицию Китая по вопросам, касающимся суверенитета и территориальной целостности Китая", – говорится в сообщении.

Китайский политик отметил, что Дания была одной из первых западных стран, которая признала Китайскую Народную Республику и установила с ней дипломатические отношения. Эти две страны идут бок о бок в течение длительного времени. Обе стороны всегда уважали друг друга и относились как к равным, установили и развивали всестороннее стратегическое партнерство, а также создали взаимовыгодное сотрудничество на высоком уровне.

Ван И отметил, что важнейшим опытом в поддержании здорового и стабильного развития китайско-датских отношений за последние 75 лет является соблюдение принципа равенства всех стран, больших или малых, а также уважение и забота об основных интересах друг друга. Обе стороны должны вместе работать над укреплением политической основы двусторонних отношений.

"Китай готов сотрудничать с Данией, чтобы придерживаться двусторонней открытости, использовать зеленый фактор как рычаг для придания нового импульса практическому сотрудничеству и продолжать углублять сотрудничество в таких сферах, как экономика и торговля, научные исследования и инновации, а также зеленая экономика", – говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о своем интересе к Гренландии. Глава Белого дома уверен на все 100%, что США получат этот арктический остров. По его словам, существует "хорошая вероятность" осуществления этой идеи без применения военной силы, хотя "ничего нельзя исключать".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп считает, что аннексия датского острова нужна Соединенным Штатам ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

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