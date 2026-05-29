Китай строит десятки стартовых площадок возле ядерных шахт для возможного ответного удара в случае атаки США – Reuters

Китай разворачивает масштабную сеть военной инфраструктуры вблизи ядерных шахт в пустынных районах Синьцзяна. Новые объекты могут быть частью системы обеспечения ответного удара в случае атаки США.

Речь идет о строительстве более 80 стартовых площадок и трех восьмиугольных военных объектов в районе ядерных шахт Хами на северо-западе Китая. Об этом, ссылаясь на спутниковые снимки и оценки аналитиков, сообщает агентство Reuters.

По данным Reuters, новые объекты расположены в отдаленной пустынной местности недалеко от полигона Лобнор и районов ядерных шахт в Синьцзяне. Спутниковые снимки показывают десятки бетонных площадок. По оценкам трех экспертов, они могут использоваться для мобильных ракетных установок, систем ПВО, средств РЭБ и командных операций.

Аналитики также обратили внимание на строительство двух больших восьмиугольных объектов, которые возвели за последние шесть лет. Они расположены на расстоянии примерно 140 и 230 километров от шахт Хами. На спутниковых снимках видны жилые помещения для персонала и крупной военной техники.

Reuters отмечает, что масштабы этого строительства ранее не освещались. По мнению экспертов, создание такой сети свидетельствует о расширении защищенной инфраструктуры для наземных ядерных сил Китая и усилении возможностей Пекина по так называемому второму удару.

Внештатный научный сотрудник Pacific Forum заявил, что инфраструктура охватывает тысячи квадратных километров пустыни за пределами районов шахт. По его словам, это может означать существенное усиление стратегического ядерного сдерживания Китая.

Еще пятеро экспертов по безопасности согласились с тем, что новая инфраструктура может использоваться для поддержки ядерной программы Китая. В то же время они подчеркнули, что окончательное назначение отдельных объектов остается неизвестным.

Директор проекта Nuclear Information Project Федерации американских ученых Ханс Кристенсен заявил, что масштабы инфраструктуры в столь сложной местности являются беспрецедентными. По его словам, он "никогда не видел ничего подобного".

