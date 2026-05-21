Учились бойцы элитного подразделения 'Рубикон' и не только: медиа узнали подробности подготовки военных РФ в Китае

Китайские вооруженные силы готовят российских военнослужащих к войне в Украине. Стало известно, что в конце 2025 года Народно-освободительная армия Китая (НОАК) тайно проводила учебные программы для нескольких сотен российских военнослужащих на шести военных объектах в Китае.

Среди оккупантов, прошедших подготовку в Китае, были бойцы "Рубикона" – элитного российского подразделения, которое специализируется на применении БПЛА. Его присутствие которого часто имеет "решающее влияние на ход событий в прифронтовых районах Украины". Об этом свидетельствуют секретные документы европейской разведки, с которыми ознакомился WELT.

Среди участников учений в Китае были военные страны-агрессора разных званий и возрастов, рожденные в период с 1970-х годов до 2001 года. После завершения оперативно-тактической подготовки десятки из них участвовали в боевых действиях в Украине, некоторые – на руководящих должностях.

Как проходило обучение россиян в Китае

Основными направлениями подготовки российских оккупантов в Китае в конце 2025 года были применение беспилотных систем, электронные средства противодействия дронам, а также современные боевые симуляции. Российские военные тренировались как на виртуальных симуляторах, где боевые ситуации отрабатываются на экранах подобно компьютерным играм, так и на практике на дроновых трассах в складских помещениях.

Как известно, Китай является мировой сверхдержавой в области беспилотников: его армия располагает широким спектром разведывательных, дальнобойных беспилотников и дронов-камикадзе, а также современными системами электронного и механического противодействия БпЛА. Кроме того, Пекин уже много лет разрабатывает наземных боевых роботов.

Масштабное сотрудничество между Москвой и Пекином

Как пишет WELT, военный пакт между Китаем и Россией имеет неожиданные масштабы. Тайно происходит сотрудничество в сфере подготовки кадров, передача передовых знаний и новые поставки вооружения, что имеет последствия для Тайваня.

Таким образом, попытки Китая позиционировать себя как нейтральную великую державу в российской агрессивной войне против Украины испытывают все большее давление. "Сотрудничество в сфере подготовки, а также масштабные поставки китайских товаров двойного назначения в Россию подпитывают сомнения относительно заявленной Пекином нейтральности", – сказано в статье.

"Совместные учения свидетельствуют об объединении сил против Запада, даже если Китай публично подчеркивает нейтралитет", – отметил военный эксперт Нико Ланге, основатель аналитического центра IRIS.

Это сотрудничество укрепляет российско-китайские цепи поставок, в частности в сфере производства дронов, что имеет ключевое значение для ведения Россией военных действий.

Австрийский полковник и военный аналитик Маркус Райснер видит в этом часть долгосрочной китайской стратегии. Китай годами пытается скрыть свою деятельность и целенаправленно действовать в серой зоне. Китайские компании поставляют товары двойного назначения, такие как микросхемы, двигатели и аккумуляторы, в Россию и Иран, обходя при этом западные механизмы контроля.

"Это имеет прежде всего одну цель: поддерживать войны и держать американских противников занятыми", – сказал Райснер.

Китай также проявил значительный интерес к западной военной технике, используемой в Украине. По данным европейских разведывательных служб, между Москвой и Пекином происходит интенсивный обмен информацией о западных системах вооружения, используемых Украиной, которые были захвачены российскими войсками.

Особый интерес КНР вызывают такие системы, как американская реактивная система залпового огня HIMARS, системы ПВО Patriot, немецкие боевые машины пехоты Marder и американские основные боевые танки Abrams.

Китайцы тоже учатся в РФ

Соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки сухопутных войск между Китаем и Россией, заключенное еще в 2025 году, действует в обоих направлениях. По информации европейских спецслужб, в прошлом году в России прошли подготовку также около 600 военнослужащих китайской армии.

Основное внимание при подготовке уделялось, прежде всего, танковым войскам, артиллерии, инженерным войскам и противовоздушной обороне. Обучение китайцев проходило на различных военных объектах по всей России и сопровождалось строгой секретностью. Соответственно, военнослужащие КНР в РФ получили указание не покидать казармы во время обучения.

Как писал OBOZ.UA, медиа сообщили, что китайские военные структуры в конце 2025 года тайно обучали около 200 российских военных на своей территории. Речь идет об учениях по использованию беспилотников, радиоэлектронной борьбы, армейской авиации и действий бронетанковой пехоты.

Часть оккупантов после завершения курсов вернулась к участию в войне против Украины.

В Китае опровергли соответствующие заявления, назвав их попыткой переложить ответственность за российско-украинскую войну на китайскую сторону. Зато Пекин призвал воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации конфликта.

