В Днепре прошел мощный ливень: вода смывает деревья и машины, затопило кафе. Видео

Днепр в воскресенье, 17 мая, накрыл страшный ливень с грозой. Горожане сообщают о резких порывах ветра и очень интенсивном ливне, в результате которого дороги ушли под воду.

Об этом сообщают украинские медиа. Из-за невероятного сильного ливня видимость на дорогах и улицах стала почти нулевой.

Погодный апокалипсис в Днепре

Сообщается, что гроза была настолько сильной, что гром раздавался сериями и его очень громкие звуки были слышны во всех районах города. Ливень шел фактически "стеной", а видимость на дорогах и улицах была совершенно нулевая.

В то же время корреспонедент OBOZ.UA сообщает с места событий, что в городе остановился общественный транспорт, особенно трамваи. Причина заключается в том, что вода затопила рельсы.

Пользователи соцсетей отмечают, что на проспекте Яворницкого образовался водопад: сильный поток воды льется по тротуарам и автодороге. Автомобили фактически "поплыли": уровень воды доставал до задних бамперов.

