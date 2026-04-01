Китай и Пакистан предложили план прекращения войны в Иране из пяти пунктов: что он предусматривает

Китай и Пакистан предложили собственный "план" по прекращению войны на Ближнем Востоке и восстановлению стабильности в Персидском заливе. В "плане" нет никаких конкретных предложений, он составлен из призывов к немедленному прекращению огня, защите гражданского населения и возобновлению дипломатических переговоров.

Видео дня

Документ был обнародован после встречи в Пекине министров иностранных дел Китая Ван И и Пакистана Исхака Дара. Так сообщают в МИД Китая и Пакистана.

Предложение КНР и Пакистана

"Китай и Пакистан предлагают пятиэтапную инициативу по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива и Ближнего Востока", – лаконично отмечает внешнеполитическое ведомство Пакистана.

"Пятиэтапная инициатива" более развернута, но также не содержит никакой конкретики. Вот все пять пунктов буквально:

Немедленное прекращение боевых действий: Китай и Пакистан призывают к немедленному прекращению боевых действий и приложению максимальных усилий для предотвращения распространения конфликта. Гуманитарная помощь должна быть оказана всем пострадавшим от войны районам. Скорейшее начало мирных переговоров. Суверенитет, территориальная целостность, национальная независимость и безопасность Ирана и стран Персидского залива должны быть защищены. Диалог и дипломатия являются единственным жизнеспособным вариантом решения конфликтов. Китай и Пакистан поддерживают соответствующие стороны в начале переговоров, при этом все стороны обязуются к мирному разрешению споров и воздерживаются от применения силы или угрозы ее применения во время мирных переговоров. Безопасность невоенных объектов. Следует придерживаться принципа защиты гражданского населения в военном конфликте. Китай и Пакистан призывают стороны конфликта немедленно прекратить нападения на гражданское население и невоенные объекты, полностью соблюдать международное гуманитарное право и прекратить нападения на важную инфраструктуру, включая энергетические, опреснительные и энергетические объекты, а также мирную ядерную инфраструктуру, такую как атомные электростанции. Безопасность судоходных путей. Ормузский пролив вместе с прилегающими к нему водами является важным мировым транспортным путем для товаров и энергоносителей. Китай и Пакистан призывают стороны защитить безопасность судов и членов экипажей, оказавшихся в Ормузском проливе, разрешить быстрый и безопасный проход гражданских и коммерческих судов, а также как можно скорее восстановить нормальный проход через пролив. Верховенство Устава Организации Объединенных Наций. Китай и Пакистан призывают к усилиям по практике подлинного многостороннего диалога, совместному укреплению верховенства ООН и поддержке заключения соглашения о создании всеобъемлющей мирной системы и достижении прочного мира на основе целей и принципов Устава ООН и международного права.

Реакция

В сети констатируют: "план двух ведущих мировых нарушителей прав человека, постоянно угрожающих силой своим соседям, очевидно неработоспособен, защищает авторитарных лидеров/тиранов и имеет целью оставить у власти в Иране чрезвычайно непопулярного террористического режима аятолл".

Как сообщал OBOZ.UA, уже около 50 000 американских военныхнаходится сейчас на Ближнем Востоке. Это примерно на 10 000 человек больше, чем обычно, и связано с эскалацией войны в Иране. Десантников могут использовать для захвата острова Харк в Персидском заливе, который является главным узлом в экспорте иранской нефти.

В свою очередьКорпус стражей исламской революции обнародовал дерзкое сообщение, адресованное Соединенным Штатам. В нем американских военных фактически призывают "подойти ближе" к иранским позициям, подчеркнув готовность Ирана к противостоянию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!