Десантников могут привлечь для захвата острова Харк: в NYT раскрыли, сколько военных США находится на Ближнем Востоке

Около 50 000 американских военных находится сейчас на Ближнем Востоке. Это примерно на 10 000 человек больше, чем обычно, и связано с эскалацией войны в Иране. Десантников могут использовать для захвата острова Харк в Персидском заливе, который является главным узлом в экспорте иранской нефти.

Видео дня

Об этом сообщает издание New York Times. В частности, в регион прибыли еще 2500 морских пехотинцев и 2500 моряков.

Американские военные на Ближнем Востоке

Обычно численность американских военных на Ближнем Востоке, в частности в Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, Сирии, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, составляет около 40 000 человек. Но, по словам военного чиновника США, сейчас это количество превысило 50 000. Это происходит на фоне решения Трампом его следующих шагов в войне в Иране.

Однако количество военнослужащих больше не содержит 4500 человек на борту авианосца USS Gerald Ford. Этот корабль пострадал от несчастных случаев, в частности от пожара в прачечной. 23 марта он покинул регион и отплыл на Крит, после чего прибыл в Хорватию. Остается неизвестным, куда он направляется дальше.

На прошлой неделе Пентагон также приказал отправить около 2000 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии армии на Ближний Восток для дополнительного усиления.

Сообщается, что десантников могут привлечь к захвату острова Харк в Персидском заливе или же использовать для других наземных операций совместно с морской пехотой. Как отмечает военный чиновник, местонахождение десантников не разглашается, однако они будут находиться в пределах досягаемости Ирана.

Издание пишет, что военные эксперты считают, что даже 50 000 военнослужащих – это мало для любой крупной наземной операции. Для сравнения упоминается, что Израиль использовал более 300 000 военнослужащих для своих операций в секторе Газа, которые начались в октябре 2023 года.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен захватить нефть в Иране и остров Харк в Персидском заливе, через который экспортируется иранская нефть. Глава Белого дома отметил, что "предпочел бы захват нефти", и сравнил этот потенциальный шаг с тем, что в Венесуэле США намерены контролировать нефтяную промышленность "бессрочно" после захвата лидера Николаса Мадуро в январе.

"Возможно, мы возьмем остров Харк, возможно, нет. У нас есть много вариантов", – сказал Трамп изданию Financial Times.

Такой шаг, отмечается, будет предусматривать захват острова Харк, через который экспортируется большая часть иранской нефти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!