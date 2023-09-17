Ким Чен Ыну в России подарили шапку-ушанку, бронежилет и сводили в дельфинарий. Фото и видео

Диктатор КНДР Ким Чен Ын во время своего визита в Россию получил странные подарки: шапку-ушанку, картину, шесть дронов-камикадзе, бронежилет и комплект одежды, позволяющий скрыться от тепловизора. Кроме того, политику устроили развлекательную программу, в частности, сводили в океанариум.

Об этом сообщили российские СМИ. Пропаганда похвасталась, что главе Северной Кореи особенно понравилось выступление моржа Миши, который ластами "посылал воздушные поцелуи", в океанариуме на острове Русский во Владивостоке (Приморский край РФ).

Туда Ким Чен Ын сходил вместе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Его также сопровождали губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава межправительственной комиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Известно, что перед этим северокорейский лидер посетил Приморскую сцену Мариинского театра, где ему показали балет "Спящая красавица".

Вместе с Шойгу он побывал в кампусе Дальневосточного университета, где учатся северокорейские студенты. В этом учреждении ранее (7–13 сентября) проходил Восточный экономический форум. Диктатора сводили на выставку "Улица Дальнего Востока", которая проводилась в рамках ВЭФ-2023.

Ректор университета Борис Коробец подарил Ким Чен Ыну картину-барельеф "Остров Русский".

Напомним: визит Кима Чен Ына в Россию продолжается с 12 сентября. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора утверждает: глава КНДР "очень доволен результатами" поездки.

Как писал OBOZREVATEL:

– Во время визита диктатора КНДР Ким Чен Ына в Россию военное руководство страны-агрессора похвасталось новыми крылатыми ракетами Х-БД. Командующий воздушно-космическими силами РФ Сергей Кобылаш заявил: дальность нового вооружения составляет более 6500 километров.

– В министерстве обороны США предостерегли Северную Корею от передачи оружия России. Там заявили, что Пхеньян таким образом станет соучастником преступлений Москвы и убийств украинцев.

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