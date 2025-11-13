Казахстан и Россия подписали декларацию о стратегическом партнерстве: что это значит

В среду, 12 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский диктатор Владимир Путин подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этому предшествовали переговоры двух лидеров в Москве.

Об этом сообщили на сайте президента Казахстана. Как пишет казахская служба Радио "Свобода" Радио "Азаттык", церемония подписания прошла в Кремле.

Токаев назвал подписание документа одной из главных целей его визита в Москву, а сам визит – основным для него событием этого года. Он заявил, что документ "откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям".

Путин же сказал, что Астана и Москва – "ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга".

Кроме того, в присутствии глав государств состоялся обмен рядом подписанных межправительственных и межведомственных документов.

Ранее между Казахстаном и РФ действовал обновленный в 2020 году Договор о о добрососедстве и союзничестве. В 1998 году стороны подписали Декларацию "О вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие", а в 1992-м был подписан договор "О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи".

В первый день приезда в Москву Токаев встретился с Путиным в неформальной обстановке, затем диктатор организовал рабочий ужин. 12 ноября прошла официальная часть визита Токаева, во время которой, как сообщается, обсуждался "широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия".

Токаев пригласил Путина совершить в следующем году государственный визит в Казахстан, тот принял приглашение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не видит себя посредником в военном конфликте между Россией и Украиной. Однако при необходимости Астана готова принять переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина.

