'Не видим себя посредником': Токаев оценил вероятность встречи Путина и Зеленского в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не видит себя посредником в военном конфликте между Россией и Украиной. Однако при необходимости Астана готова принять переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом сообщает Tengrinews.kz. Токаеву задали вопрос, готов ли Казахстан организовать встречу лидеров Украины и России в Астане и ведутся ли такие переговоры.

"Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит. На мой взгляд, обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" в высшей степени сложный и упрощать его нельзя", – ответил политик.

По его словам, с продолжением военных действий между РФ и Украиной происходит наслоение множества вопросов: территориальных, исторических, национальных, языковых и, конечно, политических. Территориальный вопрос сейчас является самым главным и трудным.

"Его практическое решение за переговорным столом пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий на историческую тему (Киевская Русь, "территориальные подарки", украинская государственность и другие), и здесь присутствует разброс самых разных мнений, в том числе неординарных и даже экзотических. Тем не менее переговоры надо продолжать, об этом было сказано в моей речи в ООН", – заявил Токаев.

Он подчеркнул: если у лидеров России и Украины будет желание приехать в Казахстан, Астана предоставит все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров.

"Могу твердо сказать: мы за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания. Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет потребность, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях", – заключил президент Казахстана.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Киев ожидает более решительных шагов со стороны западных партнеров.

Сред них – ужесточение санкций против агрессора и его "спонсоров", финансирующих продолжение войны через закупку энергоресурсов.

