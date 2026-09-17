Германия направит в Латвию дополнительные истребители Eurofighter: с чем это связано

Германия направит в Латвию четыре истребителя Eurofighter примерно на неделю — с конца сентября до начала октября. Они будут базироваться на авиабазе Лиелварде именно в период проведения парламентских выборов.

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Об этом заявило Министерство обороны ФРГ, сообщает DW. Решение было принято в связи с участившимися в последние недели и месяцы случаями нарушения воздушного пространства стран Балтии беспилотниками.

"Германия надёжно стоит на стороне своих союзников, которые находятся в особенно уязвимом положении на восточном фланге", — заявили в Берлине.

Для выполнения этой задачи Бундесвер перебросит четыре истребителя Eurofighter из состава 74-й тактической авиационной эскадрильи, базирующейся в Нойбурге-ан-дер-Донау. Самолеты будут размещены на военном аэродроме Лиелварде.

Помимо истребителей, Германия направит в Латвию несколько десятков военнослужащих и военных специалистов.

По данным Бундесвера, правительство в Риге обратилось к союзникам по НАТО за помощью в охране воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность выборов.

Выборы в Сейм Латвии состоятся 3 октября.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в странах Балтии растет беспокойство из-за учащения нарушений воздушного пространства и проникновения беспилотников. Представители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвали ЕС усилить безопасность восточного фланга.

В то же время страны Балтии укрепляют собственную оборону и готовятся к различным сценариям российской агрессии. Эстония, Латвия и Литва увеличивают расходы на оборону и развивают технологии для противодействия современным угрозам. Кроме того, на границах с Беларусью возводятся заборы, укрепления и рвы, призванные препятствовать возможному военному проникновению.

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