'Катастрофа эпических масштабов': сенатор-демократ раскритиковал Трампа за войну с Ираном. Видео

Администрация президента США Дональда Трампа до сих пор не обосновала необходимость и необратимость начала войны против Ирана даже перед Конгрессом, не говоря уже об американской нации. И если бы Трамп перед началом операции пришел в Конгресс, чтобы получить разрешение на ее проведение – он бы его не получил.

Об этом заявил сенатор от Демократической партии США Крис Мерфи после закрытого брифинга по войне в Конгрессе. Действия Трампа и начатую им войну он назвал "катастрофой эпических масштабов" и заявил, что для уничтожения ядерной программы Ирана и "демонтажа" тамошнего режима Вашингтон должен был бы прибегнуть к еще более катастрофическому решению – начала операции на земле.

Что сказал Крис Мерфи

После очередной попытки представителей команды Трампа объяснить, зачем США начали войну против Ирана, этот американский политик пришел к выводу, что эта операция – "абсолютно непонятна". Мерфи также отметил: ни действующий президент США, ни представители его команды до сих пор не попытались объяснить свои решения и действия рядовым американцам.

"Я только что вернулся с двухчасового закрытого брифинга о войне. Он только что подтвердил мне, что она абсолютно непонятна. Мы не сможем достичь ни одной из наших заявленных целей. Но я вспоминаю об этом, потому что это еще один брифинг за закрытыми дверями. Мы до сих пор не услышали полного объяснения, почему это необходимо. У нас до сих пор не было слушаний в Конгрессе, которые могла бы увидеть общественность", – подчеркнул конгрессмен.

Впрочем, в отсутствии таких открытых слушаний он видит четкую причину: Трамп понимает, что американцы его действий не поддержали бы.

"Если бы президент сделал то, что говорит Конституция, пришел в Конгресс, чтобы получить разрешение на эту войну – он бы его не получил. Потому чтоамериканский народ требовал бы, чтобы их член Конгресса, их сенатор – независимо от того, республиканец он или демократ – проголосовал против. Потому что это – катастрофа эпических масштабов. Из-за этого уже гибнут американцы. Из-за этого растут цены дома, в Иране усиливается более жесткое руководство, которое больше угрожает интересам США", – отметил Мерфи.

В то же время, добавил он, хороших вариантов у Трампа нет. Ведь для достижения заявленных целей ему пришлось бы принимать еще более катастрофические решения.

"Мы на самом деле никак не сможем уничтожить их (иранскую. – Ред.) ядерную программу, поскольку большая ее часть спрятана под землей, если только мы не организуем наземное вторжение, которое было бы еще более катастрофическим и еще более непопулярным", – резюмировал конгрессмен.

