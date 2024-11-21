Кандидат Трампа в генпрокуроры США отказался от должности: в чем причина

Ярый сторонник Дональда Трампа, республиканец Мэтт Гейц снял свою кандидатуру с должности нового генерального прокурора США. Он поблагодарил избранного американского президента за доверие, но заявил, что "не хочет отвлекать внимание" будущей администрации Трампа.

Видео дня

Это связано с давлением со стороны республиканцев в Сенате, которые выступали против Гейца в роли нового генпрокурора. Недовольство было вызвано поведением политика в прошлом, передает Reuters.

Экс-законодатель, который ушел из Палаты представителей США на прошлой неделе, стал объектом расследования Комитета по этике в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах к 17-летней девушке. Он отрицает правонарушение.

Он находился под следствием Министерства юстиции в течение почти трех лет по поводу возможных нарушений, связанных с торговлей людьми в сексуальных целях. Это расследование завершилось в прошлом году без предъявления обвинений.

Кроме того, многие коллеги по партии не взлюбили Гейца за то, что он организовал отставку в 2023 году бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, ввергнув Палату в хаос на несколько недель.

В Reuters назвали ситуацию "ранней проверкой власти Трампа над Конгрессом, где его Республиканская партия будет иметь большинство в обеих Палатах в следующем году".

В X (Twitter) 21 ноября Гейц написал, что сейчас "нет времени на бесполезно затянувшуюся вашингтонскую драку". "Поэтому я снимаю свою кандидатуру с рассмотрения на должность генерального прокурора. Министерство юстиции Трампа должно быть на месте и готово к первому дню", – заявил скандальный политик.

"Он действовал очень хорошо, но в то же время не хотел отвлекать внимание администрации, к которой он относится с большим уважением", – отреагировал Трамп на своей странице в Truth Social.

Представитель Трампа добавил, что избранный президент "объявит о своем новом решении, когда оно будет принято".

Гейц – первый кандидат на уровне кабинета министров, назначенный на работу в предстоящей администрации Трампа, который отозвал свою кандидатуру, хотя не он один подвергался критике и проверкам из-за поведения в прошлом.

В начале 2023 года Гейц инициировал резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену прекратить военную и финансовую помощь Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп объявил, что выдвигает сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря. В апреле этот политик голосовал против выделения 61 млрд долларов для поддержки Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!