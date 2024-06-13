Канада ввела санкции против новой любовницы Путина: кто еще в списке

В четверг, 13 июня, Канада ввела санкции против 11 физических лиц. В список, в частности, попала так называемая " новая любовница " российского диктатора и по совместительству глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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Об этом говорится на сайте канадского правительства. Кроме физических, под санкции попали и 16 юридических субъектов страны-агрессора.

"Эти санкции направлены против многих физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, включая определенные канадским механизмом быстрого реагирования", – говорится в сообщении ведомства.

Известно, что под санкции попали предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые снабжают ключевые технологии и электрические компоненты для поддержки военных усилий страны-агрессора.

Санкции также направлены на субъектов, причастных к их обходу, облегчающих доступ России к санкционным товарам или к доходам от нефти, проданной по цене выше установленной G7.

В частности, в санкционный список попали:

– бывший губернатор Московской области и советский военачальник Борис Громов.

– Хоккеист и депутат Госдумы Владислав Третьяк.

– глава Минпромторга Антон Алиханов.

– медиаменеджер Арам Габерлянов.

– Авиакомпания "Победа".

– АО "Электроагрегат" и АО "Электроавтоматика".

– Новороссийское морское пароходство ("Новошип")

– Российская национальная перестраховочная компания.

– Некоторые пропагандистские СМИ. В частности, "Российская газета", телеканалы "Таврия ТВ" и "Мариуполь 24".

– Учебный центр МВД России в Манагуа (Никарагуа).

Накануне, 12 июня, США объявили о расширении санкционного перечня против России, прибавив в него более 30 физических лиц и более 200 юридических лиц. Санкции, в частности, ввели в отношении Национального клирингового центра и Московской биржи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейский Союз предлагает ввести санкции против российского нефтетранспортного гиганта "Совкомфлот" и 14 связанных с ним танкеров, чтобы ограничить финансирование войны против Украины. Эти меры требуют одобрения всех стран-членов ЕС и могут оказать существенное влияние на экспорт российской нефти.

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