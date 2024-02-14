СМИ узнали о новой любовнице Путина: стало известно, на кого президент России променял Кабаеву

Российский президент-диктатор Владимир Путин может сколько угодно кричать о том, как ценят в стране-террористке "семейные скрепы", однако вместе с тем собственным примером опровергать этот нарратив. Поговаривают, кремлевский вождь уже "списал" гимнастку и маму по меньшей мере двух своих сыновей Алину Кабаеву, детей от которой он не признает (как и любых других своих детей), и уже закрутил роман с новой любовницей. Ею стала 39-летняя Екатерина Мизулина – член Общественной палаты Российской Федерации и глава Лиги безопасного Интернета.

Да-да, Мизулина – это тот самый человек в России, ответственный за цензуру, а также штрафы и другие санкции в адрес СМИ и социальных сетей, не выполняющих российское законодательство. То есть именно Екатерина делает все возможное, чтобы россияне смотрели и читали исключительно пропагандистские материалы и слушали песни Шамана "Я русский" или "Встанем". Журналисты ТСН рассказали о новой пассии 71-летнего российского фюрера.

Про блондинку а-ля Барби, которая готова выполнять любые приказы безумного диктатора и продвигать в массы кремлевскую пропаганду, говорят даже некоторые российские паблики. Мизулиной уже дали прозвище "новая фаворитка".

Пишут о ней, в частности, следующее: "Президент, поговаривают, нашел себе новую пассию для общения. Источники крайне аккуратны в выражениях, поскольку 100% подтверждения никто дать не может. Однако есть основания полагать, что Владимир Владимирович в последнее время сблизился с Екатериной Мизулиной. Последние несколько встреч Мизулиной со студентами ознаменовались неприятными моментами. И, казалось бы, мелочь в масштабах государства. Однако президент лично звонил Мизулиной с успокоительными словами. У нас нет основания утверждать, что между Путиным и Мизулиной роман, однако несколько собеседников на наш вопрос об их отношениях пытались уйти от ответа с аргументацией "об этом лучше лишний раз не говорить".

То, что кремлевский вождь завел новую любовницу, подтвердила и исполнительный директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она подчеркнула, что Мизулина – однозначно типаж Путина.

"Катя Мизулина в путинском вкусе абсолютно. Барби, ему всегда такое подходило. Она даже очень похожа на его пассию, которая мать его дочери – Светлана Кривоногих. Просто даже внешне она похожа. Ну а Путин – мужчина, позволяющий себе многое. Ну, 70 лет, давайте не будем забывать… А почему нет? Катенька Мизулина, ей 39 лет. Она за традиционные ценности так же, как и, собственно, Алина Кабаева. Но семьи почему-то не наблюдается... Дело не в новых фаворитках, а в том, что Путин может позволить себе все. Ему наплевать, что об этом думают избиратели, ведь избирателей нет – есть подданные. И он знает, что он никогда не умрет. Это очень страшно, мы видим человека, полностью выжившего из ума и никак не связанного с реальностью", – комментировала Романова.

Итак, что вам нужно знать о Мизулиной, чтобы полностью понять, какой она человек. К примеру, во время своего выступления в МИА "Россия Сегодня" 26 мая 2022 года она назвала всех россиян, не поддерживающих ее бойфренда-диктатора, "кукарекающими петухами", а эмиграцию несогласных с режимом людей – "очищением от нежелательных граждан".

Кроме того, Мизулина предлагала "зачистить" Google и "Википедию" после того, как "великая Россия зачистит нацистов и бандеровцев в Украине".

"Патриотизмом" Екатерина удалась в свою мать – сенатора и депутата Госдумы РФ Елену Мизулину. Та поддерживает Путина еще с 90-х годов прошлого столетия. Один из важнейших этапов в карьере женщины произошел тогда, когда в начале 2010-го она нашла себе спонсора – "православнутого" олигарха Константина Малофеева.

"Именно Малофеев с его партнером и помощником Путина Игорем Щеголовым через криминальные структуры финансировали, в частности, террориста Гиркина, российское вторжение в Крым и войну на Донбассе. И именно Малофеев стал обильно проплачивать дремучие законы, которые прорабатывала и проталкивала через парламент Мизулина... И вот к этому православнутому олигарху Малофеев в 2015 году она устраивает на работу свою тупую бездарную дочь Екатерину... До 30 лет она не смогла получить никакой нормальной профессии или хотя бы стать какой-то светской львицей", – рассказывала оперная певица и бывшая депутат Госдумы, которая ныне поддерживает Украину, Мария Максакова.

И пока в сети активно обсуждают новую фаворитку Путина, возникает следующий вопрос: а куда же делась предыдущая? Алина Кабаева родила диктатору сыновей, которых он якобы так сильно хотел, получила за это дорогие квартиры, машины, яхты и, конечно, высокие должности, а теперь оказалась за бортом.

Так что с гимнасткой Путин уже распрощался, а детей, которых он не признает, продолжает обеспечивать. Кроме того, у него есть еще две взрослые дочери от первой и единственной официальной жены Людмилы Путиной, а также упомянутая выше дочь от Светланы Кривоногих.

Ранее OBOZ.UA писал, что 19 января 2007 года под окнами одной из хрущевок в Москве обнаружили тело известного певца Мурата Насырова. Исполнителю хитов "Мальчик хочет в Тамбов" и "Я это ты, ты это я" было всего 37 лет. Он как раз готовился к свадьбе со своей гражданской женой, концертами в родном Казахстане и выпуском нового альбома после довольно затяжной творческой паузы. Именно поэтому версия с самоубийством кумира миллионов показалась многим его фанам и коллегам абсурдной. Говорят, что Насырова "заказали", а заказчиком оказался не кто иной, как президент-диктатор Владимир Путин. Казалось бы, что связывает исполнителя любимых слушателями хитов и кремлевского вождя? Оказывается, связь между ними все же есть, и имя ей – Алина Кабаева. Все подробности – в материале.

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