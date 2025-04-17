Калифорния подала на Дональда Трампа иск в суд

Правительство американского штата Калифорнии подало в суд иск на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа из-за введенных им пошлин. Иск уже объявлен генеральным прокурором Калифорнии Робом Бонтом.

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Об этом сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. В свою очередь издание POLITICO обнародовало неофициальный ответ Белого дома на указанный иск.

"Дональд Трамп не имеет полномочий в одностороннем порядке вводить наибольшее повышение налогов в нашей жизни посредством своих разрушительных пошлин. Мы подали на него в суд", – сказал губернатор.

Таким образом, Калифорния стала первым американским штатом, подавшим такой иск. Штат является пятой по размеру экономикой мира и из-за пошлин может потерять миллиарды. Крупные государственные отрасли промышленности – от Кремниевой долины до сельского хозяйства – сильно зависят от мировой торговли.

"Введенные Трампом незаконные пошлины сеют хаос в калифорнийских семьях, предприятиях и экономике. Они влекут за собой повышение цен и угрожают рабочим местам. Мы должны защитить американские семьи, которые не могут позволить себе, чтобы хаос продолжался", – сказано в заявлении Ньюсома.

Издание отмечает, что начавшаяся "война Калифорнии с Трампом" закрепляет "штат на вершине сопротивления". И это касается не только пошлин – так, Ньюсом начал в штате туристическую кампанию, направленную на то, чтобы привлечь канадских посетителей обратно на государственные пляжи и национальные парки.

Ранее в этом месяце калифорнийский губернатор призвал мировых лидеров освободить главные продукты его штата – миндаль, вино и голливудские фильмы – от соответствующих пошлин.

"Ньюсом использует экономические преимущества штата, а также его огромное влияние на техническую политику и климатические стандарты в надежде создать стратегические альянсы со странами, которые планируют ввести таможенные пошлины на товары из США", – отмечают в издании.

В свою очередь Белый дом говорит об "исторических усилиях" Трампа.

"Вместо того, чтобы сосредотачиваться на безумной преступности в Калифорнии, беспризорности и недоступности денег, Гэвин Ньюсом тратит свое время на то, чтобы заблокировать исторические усилия президента Трампа, направленные на долгожданное решение чрезвычайной ситуации в нашей стране, связанной с постоянным торговым дефицитом", – цитирует POLITICO Куша Десаи, заместителя спикера Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп 16 апреля предупредил, что пошлины на импорт товаров из Китая возрастут до уровня 245%. В Белом доме объяснили, что новая 145-процентная пошлина будет добавлена к тарифам, которые уже введены на товары из Китая – речь идет об электромобилях, шприцах и группе других товаров.

Также администрация Трампа предлагает более 70 странам отмену новых 10% пошлин. в обмен на прекращение или ограничение экономических связей с Китаем. По словам Трампа, этот шаг направлен на уменьшение глобального влияния Пекина и на усиление позиций США на мировом рынке.

Ранее Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить приемку самолетов Boeing и закупку американских запчастей из-за пошлин в 125%. Это обострение торговой войны между США и Китаем ударило по Boeing и может повлиять на цены авиабилетов по всему миру.

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