Касается только отдельных товаров: у Трампа объяснили, как будут работать пошлины 245% для Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 16 апреля предупредил, что пошлины на импорт товаров из Китая возрастут до 245%. В Белом доме объяснили, что новая 145-процентная пошлина будет добавлена к тарифам, которые уже введены на товары из Китая.

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Администрация американского президента уточнила, что лишь некоторые товары из Китая, облагаются пошлиной в 245%. Речь об электромобилях, шприцах и других товарах.

"Китай сейчас сталкивается с 245% пошлиной на импорт в Соединенные Штаты в результате своих ответных действий. Пошлина в 245% будет иметь только отдельный ряд китайских товаров. Среди них электромобили и шприцы", - подчеркнули представители администрации США.

Какие другие китайские товары попали под новые пошлины, Белый дом не уточнил.

Однако у Трампа объяснили, как же сложились 245% пошлин.

"Президент США Дональд Трамп инициировал введение тарифов на китайские товары во время своего первого срока, а тогдашний американский лидер Джо Байден увеличил некоторые из этих тарифов. Байден установил 100-процентный тариф на электромобили. В сочетании с новыми 145-процентными тарифамиТрампа их общая сумма достигает 245%", – отметили представители администрации президента США.

Как сообщал OBOZ.UA, Президент Трамп планирует изолировать Китай, предлагая более 70 странам заморозить экономические связи с Пекином в обмен на отмену или снижение американских пошлин. В ответ на действия Китая США также угрожают повысить тарифы на китайский импорт до 245% вместо действующих 145%.

Администрация Трампа предлагает более 70 странам отмену новых 10% пошлин в обмен на прекращение или ограничение экономических связей с Китаем. По словам Трампа, этот шаг направлен на уменьшение глобального влияния Пекина и на усиление позиций США на мировом рынке.

Ранее Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить приемку самолетов Boeing и закупку американских запчастей из-за пошлин в 125%. Это обострение торговой войны между США и Китаем ударило по Boeing и может повлиять на цены авиабилетов по всему миру.

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