Цены на авиабилеты могут взлететь: Китай отказался от самолетов Boeing в ответ на пошлины Трампа

Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить приемку самолетов Boeing и закупку американских запчастей из-за пошлин в 125%. Это обострение торговой войны между США и Китаем ударило по Boeing и может повлиять на цены авиабилетов по всему миру.

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Об этом сообщает Financial Times. Приказ Пекина стал ответом на новые американские пошлины, которые администрация Дональда Трампа наложила на китайские товары – всего до 145%.

В ответ Китай ввел свои пошлины в размере 125% на импорт из США, что фактически удвоило стоимость американских самолетов и сделало их закупку экономически невыгодной для китайских авиакомпаний. Указом китайского правительства всем авиаперевозчикам страны предписано прекратить прием новых самолетов Boeing, даже если соглашения были заключены ранее.

Параллельно приостановлены закупки запчастей и другого оборудования в США. Китай также изучает возможности поддержки перевозчиков, уже арендующих самолеты Boeing и сталкивающихся с ростом расходов. Акции Boeing снизились на 4,6% на премаркете, а общие потери компании в 2025 году достигли 10%. Это стало очередным ударом для американского авиагиганта, который и без того испытывал трудности из-за технических проблем, падения доверия на ключевых рынках и конкуренции с Airbus.

В настоящее время около десяти самолетов Boeing 737 Max, предназначенных для китайских перевозчиков, остаются без движения – часть из них стоит у завода в Сиэтле, другие в Чжоушане. Их дальнейшая судьба неизвестна, ведь пошлины фактически парализуют процедуры доставки.

Эта эскалация влияет не только на Boeing. Компании по всему миру сталкиваются с последствиями торговых ограничений: от авиаперевозчиков до производителей компонентов. Ryanair и Delta уже заявили о возможных задержках поставок самолетов или отказе от них, если тарифы останутся в силе. Airbus также не застрахован – под угрозой оказались поставки из ЕС.

Цепи поставки стали сложнее: теперь компаниям нужно не только больше бумажной волокиты, но и подробно указывать происхождение металлов, вес компонентов и их состав. Это приводит к задержкам, удорожанию и снижению эффективности, которая являлась нормой для отрасли с 1979 года.

На фоне роста расходов авиаперевозчики и изготовители перекладывают ответственность друг на друга. Однако, как говорят в отрасли, окончательно эти расходы возместит потребитель – пассажир, покупающий билет. Это может привести к росту цен на авиаперелеты в глобальном масштабе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов, которые критически важны для производителей электроники, транспорта и оружия. Под угрозой оказались поставки для американских компаний, включая военных подрядчиков.

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