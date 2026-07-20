Йеменские хуситы, поддерживающие Иран, объявили морскую блокаду Саудовской Аравии: что известно

Йеменские хуситы, связанные с Ираном, объявили о своем намерении ввести морскую блокаду Саудовской Аравии. По их словам, эта блокада будет введена в ответ на "несправедливую осаду их народа со стороны Саудовской Аравии".

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Об этом сообщило издание Reuters. Начаться эта блокада должна сразу после объявления этих намерений их военным представителем в телеэфире.

Что известно

20 июля йеменские хуситы, поддерживающие Иран, заявили о "морском эмбарго против преступного врага Саудовской Аравии, основанном на принципе "око за око", которое вступит в силу немедленно после публикации этого заявления". Об этих намерениях сообщил военный представитель йеменских хуситов в телеэфире.

В частности, группировка боевиков заявила, что блокада была введена в ответ на "несправедливую и угнетающую осаду Саудовской Аравией нашего дорогого народа, которая длится почти 12 лет, разграбляет наши ресурсы и вводит всестороннюю блокаду наших портов и аэропортов на суше, на море и в воздухе".

Что предшествовало

На прошлой неделе группировка запустила ракеты по Саудовской Аравии, обвинив королевство в бомбардировке аэропорта, находящегося под их контролем. Тем самым оно нарушило четырехлетнее перемирие в конфликте между королевством и группировкой, выступающей на стороне Ирана.

Эти удары стали первыми с момента вступления в силу неофициального перемирия в марте 2022 года после атак хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Кто такие йеменские хуситы

Хуситы – террористическая группировка, поддерживаемая Ираном. Она контролирует большую часть Йемена.

Военизированная структура шиитов-зейдитов (одно из ответвлений шиитов), которая уже около 30 лет действует на территории Йемена, получила название хуситы. Боевым крылом движения считается группировка "Ансар Аллах" (Ansar Allakh). Их целью является восстановление теократического государства, существовавшего в Йемене до 1962 года. Для этого они используют все возможные методы, в том числе и террористические.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что администрация Дональда Трампа предварительно согласилась с условиями ядерного соглашенияс Саудовской Аравией, которые могут существенно изменить баланс безопасности на Ближнем Востоке. Речь идет о возможности для Эр-Рияда обогащать уран без стандартных международных ограничений.

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