Вернемся же к нашему вечно уверенному в себе недогаранту, который торгует независимостью с первого месяца законного избрания. Суверенитет он затем сдаст - однако уже узурпировав все ветви власти, подмяв под себя все отрасли и сферы.

Удержаться у власти без народных волнений было возможно лишь за счет постоянного увеличения доходов граждан. Поиски финансов, о которых писалось ранее, медленно толкали диктатора в руки мягко-агрессивной полуторамиллиардной страны, у которой в запасе вечность. В итоге Лукашенко собственными руками накинул на страну пекинскую удавку.

Мосты в Китай лукавый начал наводить еще в середине нулевых, как только понял, что его сценарий продажи страны под видом интеграции с московией провалился. Отношения с федерацией ухудшались на глазах, произошло несколько торговых, газовых и нефтяных войн - вот откуда поход к венесуэльскому брату Уго. Под санкциями Европейского союза страна находилась еще с 1997 года. В 1998 и 2004 их только расширяли. Лукашенко жизненно был необходим новый стратегический партнер, близкий по духу, желательно тоталитарист, и он его нашел.

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Медленно и уверенно, торговля национальными интересами в обмен на кредиты запустилась. Да, именно кредиты доминируют в структуре китайских инвестиций в Беларусь. Их доля постоянно растёт, перевалив за отметку в 70%. И это не стартапные проекты типа “Великого камня" - белорусского аналога “Сколково" с элементами машиностроения и даже складской логистики. Нет, речь об инвестиционных проектах не идет. Кредиты даются живыми деньгами - помните, выше уже говорилось, как они расписываются и где оседают по карманам? При этом условия выдачи подобных займов до боли напоминают сценарий китайского "инвестирования" в Африку и экс-советские среднеазиатские республики. Поднебесная их выдает при условии, что не менее половины средств пойдет на оплату услуг китайских подрядчиков и покупку китайского оборудования, стимулируя именно свое производство.

Но есть и другие сферы тесного взаимодействия между странами. К примеру, образование. В одном только Белорусском государственном университете обучается более тысячи студентов из Китая, что превышает число “интегрированных в союз" российских студентов во всей Беларуси в целом. С каждым годом число абитуриентов из Китая продолжает расти, отбирая места у местного молодого поколения. В свою очередь это выталкивает массу молодой умной белорусской молодежи на работу в города россии, где они часто находят спутников жизни, ассимилируются с местным населением и остаются навсегда, заполняя демографическую яму вырождающейся недоимперии. Увы.

Третья часть студентов БГУ в Минске - граждане Китая. Они также далеко не все уедут домой, а станут мягко осваивать все новые и новые территории. Однако экспансия на этом не заканчивается. Наступление по линии образования идет и еще в одном незаметном направлении. Так, китайский язык в качестве основного иностранного преподают более чем в десяти школах столицы Беларуси. Так куются будущие кадры для обеспечения гегемонии дракона в Европе, так продается будущее своей нации в угоду одному человеку, не способного отдать власть достойно и вовремя.

Великий кормчий всея Беларуси, выбирающий себя уже не в первый раз, виртуозно играет на настроениях народа, которые он же сам с помощью пропаганды выпестовал и взлелеял. Лукашенко тонко лавирует при малейшем крене несущей конструкции своей деспотии. Под видом развития промышленного производства в Беларуси Пекину были честно сданы практически все отрасли, представлявшие интерес для китайских товарищей. Порой это вызывало сильное недовольство Москвы. Впоследствии Кремль изыщет способ погасить это раздражение. И сделает это очень виртуозно, с непосредственного одобрения Пекина.

Реализация подобной схемы поглощения позволит лидерам обеих стран провести параллели. Решение замахнуться на Украину - именно одна из них. Но в этом и была глобальная ошибка, которая в перспективе приведет к развалу страны-агрессора. Украинская задача этот процесс возглавить, а обновленной Беларуси - ускорить. Только в таком случае РБ сможет положить конец оккупации своей страны, пока она окончательно не превратилась в западные области федерации под видом “союзного государства".

Наверное, тут же возникнет вопрос: “А как это связано с китайской тенью дракона над Беларусью?" На самом деле все происходящие процессы нужно рассматривать в комплексе - в контексте синхронности, но никак не конкуренции. Суверен отношений определен, вассалы также; но средневековое европейское правило “вассал моего вассала - не мой вассал" здесь не работает.

Что ж, продолжим.