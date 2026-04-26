Израильская полиция изъяла венгерский флаг у участника антиправительственного протеста: как это объяснили

В Израиле во время антиправительственного протеста полиция изъяла венгерский флаг у одного из участников демонстрации. Правоохранители объяснили свои действия тем, что его можно спутать с палестинским и это якобы могло вызвать провокации.

Видео дня

Это вызвало дискуссии относительно действий полиции во время массовых акций. Об этом пишет The Times of Israel.

Инцидент произошел на прошлой неделе во время антиправительственной акции протеста на севере Израиля.

На перекрестке Каркур правоохранители подошли к мужчине, который держал венгерский флаг, и потребовали его передать. Полицейские заявили, что символика может быть неправильно интерпретирована другими участниками акции.

В полиции аргументировали свои действия тем, что венгерский и палестинский флаги имеют схожие цвета – зеленый, белый и красный, хотя их расположение отличается. При этом на венгерском флаге отсутствует черный цвет, который присутствует в палестинской символике.

Правоохранители отметили, что в условиях протестов даже потенциальная путаница может привести к напряжению или провокациям, поэтому решили временно изъять флаг.

Участник акции заявил, что объяснил полицейским происхождение флага, однако это не повлияло на их решение.

По его словам, он предложил забрать флаг в автомобиль, но правоохранители отказались и все же конфисковали его. Вернули символ только после завершения демонстрации.

По информации журналистов, израильская полиция не предоставила официального комментария по этому инциденту и не ответила на запросы медиа об основаниях изъятия флага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!