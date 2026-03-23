Израиль заявил о новой серии ударов по Тегерану

Рано утром 23 марта израильские войска заявили о серии ударов по Тегерану. Атака нацелена на инфраструктуру иранского режима, который поддерживает терроризм.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля. Накануне Иран направил ракеты по северной части Израиля.

"Армия обороны Израиля начала широкомасштабную волну ударов, направленных против инфраструктуры иранского террористического режима в Тегеране", – говорится в сообщении.

Как сообщает The Times of Israel, атака стала ответом на ракетную атаку Тегерана, которая произошла ранее.

В то же время в Корпусе стражей исламской революции заявили, что Иран намерен ответить на удар по своему энергетическому сектору атаками на израильские электростанции, а также на объекты, обеспечивающие электроэнергией американские базы в регионе.

"Мы полны решимости реагировать на любую угрозу на том же уровне, который она создает с точки зрения сдерживания... Если вы ударите по электричеству, мы ударим по электричеству", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 марта Иран нанес удар баллистической ракетой по израильскому городу Арад. В результате прямого попадания разрушены жилые дома, по меньшей мере шесть человек погибли, более 100 получили ранения, есть пропавшие без вести.

Как писал OBOZ.UA, накануне Иран заявил об очередном ударе США и Израиля по своему ядерному объекту в Натанзе. По сообщениям Тегерана, последствий для населения и утечки радиоактивных материалов не зафиксировано.

