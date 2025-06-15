Израиль ударил по расположению командира хуситов в Йемене: что известно о результате

Израиль совершил авиаудар по расположению командира военного штаба хуситов в Йемене, Мухаммеда Аль-Гамари. По данным израильских чиновников, именно он был основной целью удара, который стал частью более широкой операции по противодействию угрозам со стороны хуситских боевиков в регионе.

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Об этом пишет The Times of Israel. Пока официальной информации о результатах этого удара от армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нет.

Военные пока воздерживаются от комментариев, что не позволяет подтвердить или опровергнуть информацию об успешности операции и возможных потерях среди хуситских командиров. Израильские источники отмечают, что хуситы в последние годы усилили свою военную активность, в частности осуществляя ракетные и беспилотные атаки по инфраструктуре и объектам в регионе, что повышает уровень угрозы для Израиля и его союзников.

Напомним, армия обороны Израиля сообщила о ликвидации около 20 высокопоставленных иранских военных во время масштабной операции, которая продолжается уже второй день. Среди них – руководители разведки, ракетных сил и командиры, которые планировали атаки на Израиль.

Еще во время первой волны ударов был убит начальник разведывательного управления Вооруженных сил Ирана Голама-Резу Мархаби. Армия обороны Израиля заявляет, что он "отвечал за оценку разведывательной ситуации для Вооруженных сил Ирана и считался высшим офицером разведки Ирана".

До этого, Израиль в ночь на 13 июня ликвидировал ликвидировал руководителя Корпуса стражей исламской революции и командующего аиранских военно-воздушных сил Амир Али Хаджизаде.

Тегеран, добавляет издание, частично признал эти потери. В Иране заявили о гибели "нескольких высокопоставленных командиров и шести ученых-ядерщиков".

Это произошло во время израильской операции, в ходе которой израильтяне атаковали иранские ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и ликвидировали отдельных командиров и ученых, которые были причастны к разработке Ираном ядерного оружия.

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